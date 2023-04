Slavia před derby: viróza a na tréninku v sedmi. Proto chce omilostnit Olayinku

„Můžu potvrdit, že požádáme o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu,“ řekl na dotaz iDNES.cz slávistický mluvčí Michal Býček.

„Už před zápasem v Boleslavi byla řada hráčů mimo z důvodu virózy. Po utkání se bohužel přidali další a v extrémním případě na hřišti trénovalo pouze sedm hráčů. Situace se zlepšuje, ale pomaleji, než bychom si před sobotním derby přáli,“ doplnil mluvčí Býček.

Bylo by nestandardní, kdyby disciplinárka žádosti Slavie vyhověla.

Olayinka dostal čtyřzápasový trest za hrubé nesportovní chování a červenou kartu v březnovém utkání v Liberci (2:2), kde v závěru hlavou srazil k zemi soupeře Ndefeho.

Proti verdiktu se už jednou neúspěšně odvolal. Prominutí zbytku trestu, o které může každý požádat po uplynutí jeho poloviny, je ovšem jiný nástroj – a Slavia zřejmě i vzhledem ke slovům předsedy disciplinární komise Richarda Bačka věří, že má šanci.

Disciplinárka sice tresty obyčejně nepromíjí, právě Baček ale po březnovém verdiktu nad Olayinkou v rozhovoru pro Deník Sport naznačil, že například při rozsáhlé marodce v klubu by mohla udělat výjimku.

Doslova řekl: „Mohli bychom tak rozhodnout, kdyby existovala mimořádná situace v podobě extrémní marodky v daném klubu.“

Co přesně to ale znamená? Kolika hráčů by se musela týkat? Jak se prokazuje? A kdo by to měl posoudit?

V disciplinárním řádu se o takovém prominutí nic nepíše, podobných žádostí navíc disciplinární komise odmítá v průběhu sezony spoustu.

Přesvědčila se o tom ostatně i Sparta, které disciplinárka nevyhověla v případě Jana Kuchty, který na začátku sezony za kopnutí do hlavy libereckého brankáře Vliegena stál dokonce pět zápasů.

Slavia navíc disponuje nejširším kádrem v celé soutěži. Žádný jiný tým v lize nevyužil v průběhu sezony víc hráčů.

„Zdravotní stav týmu nicméně aktuálně není dobrý,“ řekl po nedělní remíze v Boleslavi trenér Jindřich Trpišovský. „Hráči mají teploty, leží, někteří i se čtyřicítkami. Část z nich s tím šla i do středečního pohárového zápasu s Bohemkou a tam se dodělali.“

V posledním kole chyběli Tomáš Holeš, David Douděra i Petr Ševčík. „A pro podobnou věc navíc o poločase střídal i David Jurásek,“ dodal trenér.

Mimo byl i náhradní brankář Aleš Mandous nebo obránce Igoh Ogbu, který chyběl kvůli otřesu mozku.

„I on však onemocněl,“ tvrdil Trpišovský v neděli. „Těžko říct, na koho dalšího z týmu viróza přeskočí. Děláme maximum, dezinfikujeme kabinu, přesto se tomu zcela nevyhnete. Vlastně všichni kluci měli v posledních dnech nějaký problém.“

Ti, kteří měli příznaky, dokonce preventivně absolvovali i testy na covid-19 – s negativním výsledkem.

Derby, střet prvního s druhým týmem tabulky, se hraje v sobotu od 19 hodin a ještě před ním Slavia v pátek plánuje otevřený trénink pro fanoušky. S kolika hráči vyběhne?

Není to poprvé, co tým před důležitým zápasem potíže s rozšířením infekčního onemocnění v kabině zmiňuje.

O viróze mluvil kouč Trpišovský i před záříjovým derby 2019; krátce po návratu týmu z úvodního zápasu Ligy mistrů s Interem Milán (1:1): „Mužstvo je dost rozbité, dopoledne odjelo pět hráčů do nemocnice na vyšetření a teď se momentálně dáváme dohromady dost těžko.“

Přesto pak Slavia na Spartě zvítězila 3:0.

Viróza zasáhla kádr například i loni v září, kdy měl tým před sebou náročný program v podobě evropského duelu s kosovským Ballkani (3:2) a venkovního ligového šlágru v Plzni (0:3).

„Spousta lidí nebyla na tréninku, vypadl nám třeba Ševčík. I proto jsme měli obavy hlavně z běžeckého výkonu,“ popisoval Trpišovský. „Nástup virózy je u každého hráče hodně rychlý, je nepředvídatelná.“

Což se prý nyní opět opakuje.