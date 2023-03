Derby definitivně bez Olayinky. Odvolací komise zamítla stížnost Slavie

Komise zamítla ve středu odvolání proti Olayinkově trestu jako nedůvodné.

Jeden z lídrů Slavie vynechá ligové zápasy s Olomoucí, v Mladé Boleslavi a na Spartě, stejně jako pohárové semifinále s Bohemians.

„Odvolací komise zamítla odvolání jak v případě pana Petera Olayinky, tak v případě odvolání klubu ohledně disciplinárního přečinu spáchaného při zápase Slavia Praha – Viktoria Plzeň,“ zmínil předseda odvolací komise Jan Malý i masivní použití pyrotechniky, za které pražský klub dostal čtvrtmilionovou pokutu.

„Komise v obou případech shledala rozhodnutí Disciplinární komise LFA za správná, plně se ztotožňujeme i s důvody rozhodnutí. Ani v jednom případě jsme neshledali, že by rozhodnutí o vině bylo nesprávné, nemáme pochybnosti,“ doplnil.

Slavia ještě může u disciplinárky požádat o prominutí zbytku trestu poté, co si hráč odpyká jeho větší část. Praxe je nicméně taková, že komise část trestu neodpouští.

Olayinka se v posledním ligovém kole provinil tím, že v přerušené hře napadl libereckého protihráče Gigliho Ndefeho, který mu po předchozím podezřelém souboji v pokutovém území vyčítal filmování.

„Hráč Olayinka se dopustil přestupku, na základě kterého mu hrozila trestní sazba zákazu činnosti až na dva měsíce, tedy až na osm soutěžních utkání,“ vysvětlil minulý týden předseda disciplinárky Richard Baček.

„Prudké udeření hlavou do oblasti obličeje protihráče,“ popsal přestupek hlavní sudí Miroslav Zelinka.

„K trestání těchto přestupků komise přistupuje zákazem činnosti na vyšší počet utkání a z tohoto přístupu a trendu nebude ustupovat,“ zdůraznil Baček.

Olayinkovi přitížilo chování poté, co mu rozhodčí ukázal červenou kartu. Nigerijský záložník se rozčiloval, strkal s protihráči. Choval se opačně, než jak po vyloučení má vypadat spořádaný odchod do kabiny.

„Viditelně se zdráhal opustit hrací plochu a vyvolával další konfliktní situace s hráči soupeře,“ podotkl předseda disciplinárky.

Komise naopak přihlédla k tomu, že červenou kartu v lize dosud nedostal a že se na jednání, které proběhlo minulý čtvrtek, osobně dostavil a činu litoval.

Pro Slavii však bude jeho absence výraznou komplikací.

Olayinka je ve Slavii pátým rokem, který je jeho posledním. Už v lednu, půl roku před vypršením smlouvy, se dohodl na kontraktu s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Jaro ve Slavii rozhodně jen nedohrává, naopak. Hraje s obrovským zápalem. V osmi jarních duelech dal pět gólů, na dalších třech se přímo podílel, nosil kapitánskou pásku.

Zaujetím pro hru, nasazením strhává spoluhráče. V posledním utkání ale bouchl.

Nejdřív se zásadně podílel na obou brankách Slavie, kterými otočila skóre z 0:1 na 2:1. V prvním poločase vyrovnal, po přestávce po jeho souboji s Ndefem sudí odpískal penaltu, z níž šla Slavia do vedení.

Jenže dvě minuty před koncem po jeho dalším pádu v pokutovém území mu angolský reprezentant Ndefe vyčinil. Olayinka vyskočil ze země na nohy a hlavou ho udeřil.

„K takové reakci v té chvíli nebyl žádný důvod,“ kroutil hlavou trenér Jindřich Trpišovský. „Měli bychom mít nadhled a dohrát zápas jinak. Je to nepochopitelný zkrat, který se mu nikdy nestal za celých pět let, co tady je.“

Teď ovšem jeho zkrat může Slavii, která se se Spartou pere o titul, dost mrzet.