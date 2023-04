Počtvrté bez venkovní výhry. Musíme začít proměňovat šance, řekl Trpišovský

V závěru zápasu měli jasnou převahu. Drželi míč 80 % času a jen obléhali soupeřovu šestnáctku. Na povedený konec středečního semifinále českého poháru proti Bohemians ale slávisté nenavázali. Druhý gól Ivana Schranze navíc neplatil kvůli ofsajdu.

„Kromě té branky se nám nic nedařilo. Hráči chtěli a předvedli maximum. Bohužel chyběla kvalita ve finálním řešení. Limitují nás klíčová rozhodnutí,“ pokračoval Trpišovský na tiskové konferenci.

Opět jste venku rychle prohrávali. Kušej to navíc trefil skvěle...

Trefil to krásně, celé akci ale předcházela naše špatná rozehrávka. Místo odkopu jsme viděli kličku mezi dva soupeře, následně ztrátu a výstavní gól. Věděli jsme, že Kušejovi musíme bránit pravačku, on se ale skvělým driblinkem dostal ke střele levou a bohužel pro nás se trefil přesně. Spíš než jeho nedostoupení mě mrzí, že jsme míč rychle neodehráli do soupeřovy otevřenější obrany.

Mrzí vás i čtvrtá venkovní ztráta v řadě?

Všechny ty zápasy mají jedno společné - tlak a množství šancí nepřetavujeme v góly. V Teplicích a Budějovicích jsme prostě nehráli dobře. V Liberci už to bylo o něco lepší, jenže jsme dostali hloupou branku v nastavení. Teď, když si vzpomenu, kolik příležitostí ve finální třetině jsme tady měli, je pro mě trefa Zafeirise strašně málo. Také by nám pomohlo udržet nulu a zefektivnit standardní situace.

Podepisují se ztráty na psychice týmu?

Neřekl bych. Naše výkony venku se stupňují. Doma se nám zkrátka daří proměňovat šance a jsme více v klidu. Chybí nám klid ve vápně, kde si potřebujeme komfortně připravit a dohrát situaci, kterou máme. Limitují nás klíčová rozhodnutí, na hráčích bylo vidět, že chtějí zápas strhnout, že do toho dávají všechno. Ale bez kvality ve finálním řešení nám to nepřinese zjednodušení, které potřebujeme. I proti Bohemce jsme se nadřeli, ale nakonec si pomohli standardkou.

Ovlivní tento výkon sobotní derby?

Každá ztráta je nepříjemná, protože nám chybí body a mohli jsme být v pohodlnější situaci. K derby se ale nic nemění, stejně bychom ten zápas chtěli vyhrát. Nás mrzí, že nedokážeme venkovní utkání urvat bojovností a jít na krev, což se nám doma daří. I to je zkušenostech.

Jak jste spokojený se zlepšujícím se Zafeirisem?

Chci ocenit hlavně jeho běžecký výkon. S Bohemkou naběhal přes sedmnáct kilometrů, jak ho znám, tak teď to bylo určitě přes dvanáct. Na konci už toho měl plné zuby, ale kvůli neuznanému gólu jsme ho pak už nestřídali. Zlepšení cítí všichni okolo, ale musí si na něj také zvykat.

Jak to myslíte?

Stejně jako s Nickem Stanciem, kdy jsme museli pochopit jeho neotřelá řešení a skryté přihrávky. Třeba v první půli si pamatuji dvě tři situace, ze kterých jsme mohli jít do šance, kdybychom Zafeirisovi lépe naběhli. Třeba přihrávka Jurečkovi byla geniální, do stoprocentní šance, ale bohužel se nesladili. Plus tam byly dvě podobné, kdy hráč čekal na přihrávku a odskočení stoperů, aby se dostal za ně. Ještě mu potřebujeme některé momenty usnadnit, aby to pro něj bylo jednodušší. Jinak jsme maximálně spokojení.

Slávistický útočník Václav Jurečka se drží za hlavu po neproměněné šanci.

Chyběla vám spousta hráčů. Jaký je zdravotní stav kádru?

Není dobrý. Všichni, kteří chyběli, mají teploty a leží. Ogbu, který měl otřes mozku, má také virózu. Mandous má i čtyřicítky. Těžko říct, jak se budou léčit, může to zabrat dva dny, nebo týden. David Jurásek střídal v podstatně kvůli tomu stejnému. Uvidíme, na koho to přeskočí dál. Jeli jsme společně v autobuse... Hrajeme až v sobotu a věřím, že se určitě někteří dají do pořádku.