Jen sportovní úspěch nestačí. Jak pražská „S“ lákají na ligu rekordní návštěvy

Vždyť sobotní derby, do kterého Sparta jde po sedmi letech z lepší pozice než Slavia, bylo beznadějně vyprodané víc než čtrnáct dnů před výkopem.

To je z pohledu českého fotbalu paráda!

Sparta - Slavia v sobotu od 19 hodin ONLINE

„Po derby nás čeká ještě Plzeň a je možné, že si to v nadstavbě zopakujeme. Tím pádem můžeme až pětkrát v řadě atakovat vyprodaný stadion,“ říká sparťanský ředitel marketingové komunikace Kamil Veselý.

Fanoušci jsou hladoví. Na Letné i v Edenu.

Už minulý zápas Sparty proti Brnu poctila druhá nejvyšší návštěva na Letné v sezoně (17 288). Slavii proti Olomouci hnala v pořadí třetí (16 186). Výjimečná čísla to sice v kontextu sezony nejsou, dohromady jde však o nejvyšší divácký počet od roku 1981, kdy na oba kluby přišlo v jednom kole 35 107 lidí.

Letošní průměr obou pražských S je nad třinácti tisíci a vzhledem k vyrovnanému souboji o titul a blížící se nadstavbě je pravděpodobné, že ještě vzroste.

Víte, kdy naposledy se oběma klubům povedly takové průměry v samostatné české lize? Ano správně. Nikdy.

Slávističtí fanoušci podporují hráče v zápase proti Zbrojovce Brno.

Představte si, že by o mistrovi nakonec rozhodl jeden jediný bod. Fanoušci by pravděpodobně chtěli hnát svůj oblíbený tým, jak to jen jde. Jako třeba před dvaceti lety, když šťastnějším z dvojice odvěkých pražských rivalů byla Sparta.

Jenže tehdy na suverénní klub z Letné, který v roce 2003 získal v samostatné České republice osmý titul z deseti možných, přicházelo průměrně 6 175 diváků. Na vicemistry ze Slavie pouhých 2 999. „Přestože Sparta zažívala dominantní období, stadion se nedařilo plnit,“ přibližuje Veselý.

Taková čísla připomínají situaci před dvěma lety, kdy tribuny uzavřel všudypřítomný covid.

Že by šlo o ojedinělý výkyv? Také ne. V 90. letech nepřekročila jejich průměrná divácká statistika osm tisíc. Přední příčky pravidelně obsazovaly Brno, Opava i Olomouc, kterým se dařilo překračovat i desetitisícové hranice. Brněnské Lužánky častokrát obstaraly i památné návštěvy přes třicet tisíc.

„Tehdejší sportovní špička nedosahovala dnešních čísel. Větší fanouškovské základny měla regionální mužstva,“ popisuje slávistický ředitel komunikace Michal Býček.

Přesto se o titul českého mistra rvaly hlavně týmy z Prahy.

I proto jsou současná čísla výjimečná a zároveň potvrzují trend, který nezastavila ani pandemie. „Ještě před příchodem covidu jsme se pohybovali okolo dvanácti tisíc příchozích. A to v dobách, kdy Sparta byla několik let bez titulu,“ říká Veselý. Obavy, jestli se diváky na stadion podaří vrátit, se nenaplnily.

Průměrná ligová návštěvnost doma Sezona 2022/2023 (po 26. kole) 1. Slavia Praha 14 001

2. Sparta Praha 13 031

3. Viktoria Plzeň 8 815

4. Baník Ostrava 6 756

5. Zbrojovka Brno 5 872

6. Bohemians Praha 4 862

7. Slovácko 4 423

8. Teplice 4 016

9. Sigma Olomouc 3 520

10. Č. Budějovice 3 473

11. Trinity Zlín 3 276

12. Slovan Liberec 3 104

13. Jablonec 2 447

14. Mladá Boleslav 2 347

15. Pardubice 2 331

16. Hradec Králové 1 763

Rok po konci restrikcí totiž padají i dekády nepřekonané rekordy. „Pokud udržíme trend, můžeme mít nejvyšší průměrnou návštěvu od roku 1985,“ doplňuje.

Čím to je?

„Může za to strategicky budovaný marketing, prostřednictvím kterého dlouhodobě tvoříme vztah fanouška s klubem,“ vysvětluje Veselý. A k tomu na Spartě využívají například data, která díky moderním systémům sbírají a vyhodnocují. „Zpětnou vazbu nám poskytuje až 120 tisíc registrovaných uživatelů.“

„Na Slavii se čísla skokově zvedla po příchodu čínského majitele, což bylo patrné i na hřišti,“ míní Býček. „Dalším faktorem je pak zápasová kulisa. Tribuna Sever patří mezi fanouškovskou špičku ve střední Evropě. Na fotbal díky tomu chodí i neutrální fanoušci z Česka i zahraničí.“

Výsledkem je zážitek, který si po návštěvě utkání člověk odnáší. A ten musí uspět v konkurenci s jinou volnočasovou nabídkou. S tím souvisí tvorba originálního zápasového programu, množství projekcí na velkoplošných obrazovkách i různé soutěže.

Centrum dění se zkrátka přesouvá tam, kde s fanoušky umějí komunikovat. A hlavně tam, kde jsou peníze.

Když se k tomu přidají úspěchy v domácích a evropských soutěžích, dostanete mix, který můžete na tribunách vídat každý týden. „Samozřejmě to není jen o marketingu. Letos nám taky hodně pomohly nové akvizice v podobě zahraničního trenéra a atraktivních posil,“ dodává Veselý.

„Sportovní úspěchy jsou rovněž důležité. Ale i v méně kvalitních sezonách se nám zatím daří vysoká čísla držet,“ souhlasí Býček.

Liga samotná na tom ale ani přes významné pražské návštěvy o moc lépe není. Průměrně na nejvyšší soutěž chodí kolem pěti tisíc diváků, což se za dvacet let nijak nezměnilo.

A pravděpodobně ani nezmění. Na stadiony diváky neláká už jen dobrý fotbal. Chtějí příběhy, zábavu a pocit, že jsou součástí něčeho většího. K tomu ale kluby musejí vystoupit z čistě sportovního prostředí a stát se alternativou volnočasové zábavy. Fotbalovým divadlem, kinem, producentem emocí.

Průměrná návštěva před 20 lety Sezona 2002/2003 1. Sparta Praha 6 175

2. Slovan Liberec 5 361

3. Baník Ostrava 5 337

4. Sigma Olomouc 4 852

5. Teplice 4 646

...

9. Bohemians Praha 3 611

...

13. Slavia Praha 2 999 pozn.: Slavia v letech 2000-2008 využívala strahovský stadion Evžena Rošického

„Rád říkám, že naší konkurencí není jiný klub. Jsou to platformy jako třeba Netflix nebo podobné služby,“ říká Veselý. „Cílem je, aby měl fanoušek motivaci zážitek šířit, třeba prostřednictvím sociálních sítí.“

Součástí společenského přesahu je i pomoc dle aktuální potřeby. „Přes značku Slavie organizujeme různé dobročinné akce. Zkraje roku jsme navíc zřídili nový Nadační fond,“ představuje Býček.

Konkurovat snadno dostupným platformám si ale zatím mohou dovolit jen ti nejbohatší, kteří pochopili, že se produkt fotbalu přirozeně s dobou mění. Po dvaceti letech tak mívají souboje o titul konečně očekávanou kulisu.

Přejme si ale, aby podobně vypadal příběh každého klubu bez ohledu na úspěch. Autenticky, ryze, jedinečně.

Zároveň si však dobře važme těch, kteří i přes nízké rozpočty dokážou v dostizích na tribunách držet krok. Ve srovnání s nimi mají totiž pražská S nesrovnatelně větší zdroje a mediální marketingové týmy.

„Záměrem je, aby se všechny aspekty prolnuly a fanouškovi byl nabídnut komplexní zážitek. I když třeba utkání nedopadne podle představ,“ uzavírá Býček.

Dlouhodobě mohou pomoci třeba i nově budované stadiony. V azylu do jara hrály Pardubice, které nyní tribuny houfně vyprodávají. Brzy se přidá také Hradec Králové, který doteď hostuje v Mladé Boleslavi.