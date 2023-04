Sparta platí, Slavia marodí. Slavné derby „S“ má příběhy v předstihu

Co představuje větší problém? To asi tušíte.

Křetínského skandální výprava za sudími, kteří ho při utkání s Brnem dvakrát vytočili, je zcela jistě výraznou ranou pro důvěryhodnost českého fotbalu, špatným signálem navenek a úplně zbytečnou komplikací na vysněné sparťanské cestě za titulem. Prostě nepochopitelný přešlap zámožného muže, který bůhvíproč ztratil nervy v naprosto nevhodné chvíli.

Ale že by to hrálo jakoukoli – byť jen epizodní – roli v dramatu, které vypukne zítra večer na Letné? To nehrozí.

Dvousettisícová pokuta Spartu jistě nesloží. Dalších padesát tisíc pro Křetínského, druhého nejbohatšího člověka v zemi, je spíš k pousmání: zejména když vezmete v úvahu, že jde o maximální možný trest. Pokud chce fotbal skutečně podobné manýry vlivných mužů vymýtit, měla by asi být v řádech zanesena o dvě nuly vyšší částka, aby si šéfové návštěvu rozhodcovské šatny aspoň rozmysleli.



Křetínského se navíc nemůže týkat ani zákaz výkonu funkce, který v obdobných případech přichází v úvahu, protože co chcete zakazovat majiteli klubu a jak na dodržování trestu dohlížet?

Že by v sobotu nesměl být na svém stadionu v čestné lóži? Kauza, která by správně měla posloužit jako memento, se už v sobotu jistě řešit nebude, protože ji převálcuje vyšponované derby a všechno, co se stane na hřišti.

A tak trpí hlavně Slavia, která počítá ztráty. V krajním případě hrozí, že jí vypadne až jedenáct hráčů, ze kterých by klidně mohla proti Spartě poskládat konkurenceschopný tým: od náhradního brankáře Mandouse přes zraněného klíčového stopera Ogbua až po nemocné opory Juráska, Holeše, Zafeirise, Ševčíka či Lingra.

Divíte se, že v tak kritickém stavu se Slavia chystala na poslední chvíli žádat o prominutí zbytku trestu pro dalšího tahouna Olayinku? To by bylo teprve téma a precedens: ještě nikdy v historii se nestalo, že by disciplinárka zrušila trest kvůli rozsáhlé marodce.

Předseda svazové komise Richard Baček by musel předstoupit před novináře a odpovídat na otázky. Jak vlastně definujete rozsáhlou marodku? Pět hráčů? Sedm? Jedenáct? Kde v řádech pro takové rozhodnutí najdete oporu?

A co když se Slavii marodi před derby začnou uzdravovat a nakonec ji absence nezasáhnou tak, jak se teď může zdát?

Situace se nakonec vyřešila sama, protože na dlouhý seznam těch, kteří ulehli s horečkou, se zařadil také sám nigerijský křídelník Olayinka, před pár týdny vyloučený za podlý úder hlavou.

Peter Olayinka.bude Slavii v derby chybět

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík tak včera naťukal na Twitter: „Stahujeme žádost o podmínečné prominutí trestu.“

Slávistům teď nezbývá než se modlit, aby se aspoň část opor skutečně stačila jakžtakž vykurýrovat. „Zdravotní stav týmu aktuálně není dobrý. Hráči mají teploty, leží, někteří i se čtyřicítkami,“ popsal trenér Jindřich Trpišovský.

V posledních letech bývala Slavia zvyklá jít do derby jako favorit, tentokrát si na její vítězství můžete vsadit v nezvyklém kurzu přesahujícím tři ku jedné.

Už tak nebyla v ideálním rozpoložení, protože z posledních pěti ligových zápasů třikrát ztratila a venku naposledy vyhrála 4. února v Pardubicích. Sparta ji nejdřív bodově dotáhla a pak i přeskočila, takže derby mělo být ideální příležitostí, jak vývoj sezony zase převrátit.

V pátek slávisté otevírají svůj předzápasový trénink pro veřejnost. Zároveň chtějí slavnostně oznámit, že prodlužují smlouvu s trenérem Trpišovským. Ale hlavní otázkou bude, kolik zdravých hráčů se vlastně na trénink dostaví.