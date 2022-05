Polský sudí o penaltě pro Plzeň: Oscar nezasáhl míč, ale soupeře

První pokutový kop nařídil Frankowski v 19. minutě poté, co slávistický útočník Stanislav Tecl při kličce spadl přes brankáře Jindřicha Staňka. Jenže si nevšiml, že plzeňský gólman nejdřív čistě zasáhl míč.

„Bylo to rychlý protiútok, snažil jsem se tam být včas, ale nikdy nejste rychlejší než míč. Z mého pohledu brankář netrefil míč a fauloval. Ale po konzultaci s videoasistentem a po zhlédnutí situace na monitoru jsem názor změnil. Všiml jsem si, že rukou se dotkl míče,“ vykládal Frankowski do kamer O 2 TV Sport.

V 86. minutě po dvou velkých šancích Slavie, kdy hostující obránci zblokovali gólové střely, pozastavil navázání hry. Čekal, jak videoasistent Jakubik vyhodnotí souboj plzeňského Beauguela se slávistou Juráskem, který byl mimo pramen hry.

„Byla to zvláštní situace. Sledoval jsem míč, jestli při těch střelách nedošlo k zásahu rukou. Neviděl jsem, že tam došlo k jinému přestupku,“ poznamenal arbitr. „Ale videoasistent si toho všiml. Hráč zasáhl soupeře nohou mezi ramenem a hlavou, noha byla příliš vysoko,“ vysvětloval Frankowski.

Přezkum trval takřka pět minut. Frankowski si u monitoru chtěl být na sto procent jistý, že se Beauguel dopustil přestupku. Přece jen zápas o titul, stav 0:0 a v tu chvíli běžela už devadesátá minuta.

Kúdela pokutový kop proměnil a Slavia vedla. Do konce pětiminutového nastavení zbývalo kolem tří minut. Po autovém vhazování a několika soubojích ve středu pole se do vápna probil střídající Trusa a po kontaktu s Oscarem šel k zemi.

Frankowski neváhal a nařídil třetí penaltu v zápase, kterou mu VAR posvětil.

„Obránce Slavie se snažil hrát nataženou nohou, ale míč vůbec nezasáhl. Naopak bokem vychýlil soupeře z rovnováhy. Prvním úkolem bránícího hráče v pokutovém území je hrát míč, což se mu nepovedlo. Tím pádem penalta,“ řekl Frankowski.

Slávistický stoper Kúdela s verdiktem nesouhlasil.

„Rozhodčí měl píšťalku v puse a věděl, kde se balon nachází a jak to chce udělat. Do hlavy mu nevidím, těžko hodnotit, ale penalta to nebyla. Jen mě zarazilo, že to měl videa hned potvrzený. Najednou to bylo rychlé, předtím se to hledalo dlouho,“ přemítal Kúdela.

Nejspíš proto, že se jednalo o dvě rozdílné situace. Zatímco v prvním poločase v případě zákroku Staňka proti Teclovi šlo o zjevnou chybu, tentokrát videoasistent usoudil, že se o vyložený omyl nejednalo.

Je pravděpodobné, že pokud by Frankowski pokutový kop proti Slavii neodpískal, videoasistent by do zápasu nevstupoval a rovněž by ponechal rozhodnutí sudího na hřišti.

„Penalty jsem viděl jen v reálu, nikoliv na videu. Mám v tom už trochu zmatek, co je zjevné pochybení a co ne. Věřím tomu, že všechno bylo v pořádku. Ale mně se způsob rozhodování v zápase nelíbil,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sudí z Polska řídili šlágr české ligy během jara už potřetí.

Szymon Marciniak odvedl dobrou práci při derby Slavie se Spartou (2:0). Pawel Raczkowski nezkazil souboj Plzně se Slavií (1:1).

To o Bartozsi Frankowském se asi bude mluvit nejvíc.

„Bude kolem toho spousta emocí. Jak to vedl, bylo zvláštní. Nevím, jestli je tohle složení optimální, to je otázka na pana Příhodu, jak to chce uchopit,“ řekl Kúdela. „Prostě dvě penalty písknuté. Nedá se nic dělat, výsledek jedna jedna a to vyhovovalo Plzni.“

Každopádně Frankowski měl nejtěžší roli. V přímém souboji šlo nejen o průběžnou první příčku, ale jak se blíží konec sezony, byl to pravděpodobně nejdůležitější zápas jara.

„Bylo na něm celkově v zápase vidět, že je nervózní. Zbytečně moc vstupoval do hry. Před zápasem nám něco říkal v kabině, že se bude snažit pískat normálně,“ poznamenal Kúdela.

Dostat zápas na starost český sudí, neřešilo by se nic jiného, než jeho výkon....

„Byl tady VAR, ten to má rozsoudit. Jsme rádi, že máme bod. Odvolaná penalta? Byl jsem si jistý, že určitě nebude. Jindra míč vyrazil, Standa přes něj spadl,“ poznamenal plzeňský kapitán Lukáš Hejda.