Emoce v Edenu. Strkanice i buranství laviček korunoval Šádkův prostředníček

Byly to zejména v závěru nikterak pohledného zápasu ošklivé scény. Ve vypjatých posledních minutách, v nichž polský rozhodčí Bartosz Frankowski nařídil penaltu na obou stranách, emoce tryskaly.

Nejdřív – asi nepřekvapivě – protestovali hráči Plzně proti pokutovému kopu za vysokou nohu Beauguela, kterou sudí pískl na upozornění kolegy od videa. Arbitrovi od plic nadávali.

Domácí zase po gólu provokovali, střelec Kúdela chtěl sebrat balon, aby ho protivník nemohl rychle popadnout a běžet s ním na půlku hřiště. Vyvolalo to strkanici, do níž se zapojili také náhradníci Slavie a někteří členové realizačního týmu jako kondiční trenér Martin Třasák.

V rámci oslav se provinil i asistent Jaroslav Köstl, který obdržel červenou kartu. Podle zápisu o utkání to bylo za zdržování hry. „Zdržování při navazování hry družstvem soupeře zakopnutím míče,“ uvádí dokument.

Když Köstl odcházel za střídačku na tribunu, kde sedává i jeho temperamentní kolega Zdeněk Houštecký (o něm níže), slávista Bořil, toho času zraněný, směrem ke hřišti – zřejmě na sudího – spustil cosi jako „Za co to je, ty vole? Ty zm..!“

Nechutnosti pokračovaly i nadále, když penaltu pro změnu kopala a proměnila Plzeň. Její hráče během euforických oslav remízové branky, jež Viktorii významně přiblížila titulu, zasypaly z tribun kelímky od piva a plastové lahve s vodou.

Bývalý plzeňský obránce David Limberský, který duel sledoval z VIP tribuny, se dostal konfliktu s jinými návštěvníky a podle několika svědků byl napaden.

Hostující náhradník Řezník zase provokativně gestikuloval směrem ke slávistům a cosi na ně pořvával, ovšem chování jeho šéfa upoutalo největší pozornost.

Plzeňský boss Šádek, který chodívá na zápasy mezi lavičky v doprovodu svých tělesných strážců, ukazoval zdvižený prostředníček.

Ligová fotbalová asociace, kde Šádek rovněž působí jako místopředseda za 1. ligu ve výkonném výboru, a je tak de facto druhým nejvýše postaveným mužem tuzemské nejvyšší soutěže, se proti jeho vulgárnímu, nesportovnímu gestu dosud nevymezila.

Jen zaslala vzkaz od Richarda Bačka, předsedy disciplinárky.

„Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se bude událostmi z utkání Slavie s Plzní zabývat na svém příštím řádném zasedání ve čtvrtek 5. května. Do té doby nelze předjímat, jaký bude další postup disciplinární komise, neboť do té doby se budeme seznamovat se všemi dostupnými podklady včetně zápisu o utkání a zpráv delegátů,“ uvedl Baček.

Lze očekávat, že komise zahájí vyšetřování ohledně několika skutků. Ještě před zápasem se fanouškovské tábory přeřvávaly v nechutných pokřicích „zkur...á Plzeň“ a „ju.e Slavie“, oba použily zakázanou pyrotechniku, kvůli té domácí se na konci prvního poločasu chvíli nemohlo hrát. Během prvního poločasu dokonce na trávník vběhl jeden z příznivců.

S prosbou o vyjádření k Šádkově prostředníčku kontaktovala redakce iDNES.cz i Viktorii Plzeň, zatím bez reakce.

„Zápas začal pokřikem „zku... Plzeň“, od toho se to celé odvíjelo. Bylo tam hodně negativních věcí,“ poznamenal k průběhu zápasu a jeho kulise plzeňský kouč Bílek.

Je třeba připomenout, že zejména ve druhém poločase se na fotbal až nedalo dívat. Fauly (kterých bylo dohromady téměř čtyřicet!) se střídaly s poleháváním, protesty, nářky, tlaky na rozhodčího.

Disciplinární komise se jistě bude zabývat i chováním na lavičkách, vždyť už po čtvrt hodině musel sudí Frankowski uklidňovat prostřednictvím čtvrtého rozhodčího a hlavního trenéra Trpišovského slávistického asistenta Houšteckého, který teatrálně bušil (to dělá často a stále mu to prochází) do stříšky nad lavičkou a vztekal se kvůli neodpískanému zákroku na Tecla.

„Já se soustředím přímo na utkání, nechci se do ničeho jiného moc dostávat, i když jsem byl u některých verdiktů rozhodčích nervní. Nesoustředím se na to, co se děje za mnou. Každý chce vyhrát, uspět, nechci moc komentovat, co je mezi tím... Já mám dost práce před sebou. Jsou věci, které musíme řešit daleko víc než tohle,“ reagoval na dotaz ohledně svých kolegů na střídačce Trpišovský.