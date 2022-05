Jsem ten poslední, co by chtěl víc faulů než šancí, řekl Trpišovský

„Obětovali jsme zápasu velké úsilí, dali tomu hodně energie. Jenže gól jsme dali pouze z penalty,“ popisoval kouč. „V nastavení jsme pak udělali chybu. Když už jsme byli ve vedení, nechali jsme soupeře hned vyrovnat.“

Slavia tak po remíze, která vzešla z nepěkného boje plného faulů, strkanic, negativních emocí a dvou přísných pokutových kopů v závěru, nadále ztrácí na vedoucí Plzeň dva body. „Velká komplikace,“ prohodil Trpišovský.

Věříte tomu, že Viktoria ještě klopýtne?

Vůbec netuším. Potřebujeme vyhrát tři zápasy, to je jediné, co můžeme udělat. Jediné, čemu věřím, je, že se dáme za týden dohromady, zmobilizujeme se a že třikrát zvítězíme.

Jak jste viděl penaltové situace na obou stranách?

Obě jsem viděl jen z reálu. Máme za sebou asi šest pravidlových školení a už v tom mám upřímně trochu zmatek... Nicméně sudí rozhodují na hřišti, mají k tomu VAR a můžou posuzovat klíčové situace. Věřím, že bylo vše, jak mělo být. I proto byl tento rozhodčí nominovaný.

Seděl vám způsob, jakým duel řídili polští rozhodčí?

Způsob řízení zápasu se mi nelíbil. Ale pro nás bylo rozhodující to, že jsme se dostali do vedení a byli pár minut od vítězství. Nezvládli jsme to. Jak to posoudil rozhodčí, už neovlivníme. Někdo mi říkal, že bylo sedmatřicet faulů, nevím, jestli je tohle číslo přesné. Faulů a kontaktů ale bylo hrozně moc a fotbalu málo. My jsme se snažili o maximální intenzitu hry, bylo vidět, že když se hrálo dvě tři minuty bez přerušení, dostali jsme se do tlaku. Přerušení hrála proti nám. Když je tolik soubojů, pak je jasné, že zápas bude zase rozkouskovaný.

Plzeňský trenér Bílek o duelu sice druhého s prvním, leč dost neatraktivním, prohlásil: „Asi k nám takový fotbal prostě nějak zapadá.“ Souhlasíte? A musí to být?

Můžu se na to podívat z našeho pohledu. Nám to nevyhovuje: potřebujeme se soustředit na hru a ne na válčení v soubojích. Určitě nevstupujeme do zápasu tak, abychom ho rozkouskovali. Je na nás, abychom z tlaku vytěžili víc gólů.

Evropský trend vypadá jinak.

Příkladem může být náš duel s Feyenoordem. Důraz, agresivita, ano, ale asi tři fauly za poločas. Jsem ten poslední, kdo by chtěl, aby bylo víc faulů než šancí. Ale taková je realita, kterou musíme všeobecně změnit, abychom byli v Evropě konkurenceschopní. Je na nás, jak s tím naložíme, a kde budeme za tři nebo pět let.

Vypjatý zápas opět doprovázely také šarvátky na hřišti i u střídaček.

Pokud jde o ně, jsou v utkání na druhou stranu nějaké emoce. Nechci to obhajovat, ale není to jen česká specialita, podívejte třeba na Portugalsko. Každé utkání si něco vysvětlují, jedna reakce váže další, tak to zkrátka je. Kulisa na stadionu byla jinak skvělá.

Nepřipadá vám chování laviček za hranou? Neměl byste na té své sjednat pořádek?

Já se soustředím přímo na utkání, nechci se do ničeho jiného moc dostávat, i když jsem byl u některých verdiktů rozhodčích nervní. Nesoustředím se na to, co se děje za mnou. Každý chce vyhrát, uspět, nechci moc komentovat, co je mezi tím... Já mám dost práce před sebou. Jsou věci, které musíme řešit daleko víc než tohle.

Útočník Yira Sor, kterému se v úvodu jara dařilo v Evropě, začal jen na lavičce. Bylo to kvůli tomu, že jste věděli, že se proti stylu Plzně neprosadí?

To je těžká otázka. Yira nemá výkonnost jako před časem. Fakta jsou taková, že zatímco v Evropě produktivní byl, v naší lize má nula plus nula. Tady ho neumíme dostat do situací, v kterých je nebezpečný. A asi i soupeři se na něj lépe chystají. Měli jsme ho připraveného na lavičce a na střídání podle vývoje. V zápasech s Plzní padá až na výjimky málo gólů, předpokládali jsme, že to bude podobné a že by Sor s Lukášem Provodem mohli být platní na unavené obránce v poslední půl hodině. Ale je to téma i pro nás, aby Yira předváděl v české lize totéž co Evropě. Zatím se to neděje.

Nemáte pocit, že jste v zimě nezareagovali dobře na odchod Jana Kuchty? Máte s útočníky v kádru problém, když musíte sázet na Stanislava Tecla?

S Kuchtou odešlo přes třicet gólů a podobného hráče se získat nepodařilo, těžko se nahrazuje. Pokusili jsme se přivést dva hráče, ale ani jeden nevyšel. Chtěli jsme získat i Filu, jeho přestup se protahoval a s ním počítáme spíš do budoucna, hodně mu věříme. Standa Tecl je na českou ligu dobrý hráč. Michael Krmenčík je bohužel přes dva měsíce zraněný, na hrotu může hrát i Ivan Schranz. Ale to není kámen úrazu.

A co je?

Dostáváme víc gólů, než jsme byli zvyklí. Je málo zápasů, které odehrajeme s nulou. Náš problém je aktuálně spíš v defenzivě, gólů dáváme stejně i víc než v minulých sezonách, ale častěji inkasujeme. To nás stálo i postup v Evropě.

Zaváhala defenziva i při inkasované brance? Přes Kúdelu jste na trávník po gólu na 1:0 posílal zřejmě důležitý vzkaz na papírku.

Plzeň měla nahoře Beauguela a Chorého, my tudíž posouvali Makse Talovjerova na třetího stopera, abychom vzadu nebyli jeden na jednoho. Potřebovali jsme následně vyřešit střed hřiště, byla to velká změna, abychom byli víc zajištění na dlouhé míče a souboje před vápnem. Což se nepovedlo, protože za stopery při penaltové situaci paradoxně zajišťoval levý wingback Oscar... Udělali jsme chybu.