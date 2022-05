Atraktivní fotbal se nedal čekat, i u Realu je to někdy boj, tvrdí Bílek

Bílkovo mužstvo drží tři kola před koncem nadstavby dvoubodový náskok právě před Slavií, a to díky vyrovnání, které přišlo v páté minutě nastaveného času. Plzeňskému kouči vyšlo nasazení Mateje Trusy, jenž vybojoval o pár okamžiků později pokutový kop.

Během utkání byl Bílek snad ještě emotivnější než obvykle. Gestikuloval, křičel po svých svěřencích instrukce.

Jak složité bylo v bouřlivé atmosféře předávat hráčům pokyny? S asistentem Pavlem Horváthem jste často cosi bouřlivě ukazovali, naznačovali.

Je to náročné, občas úplně zbytečné. Hlavně při standardkách jsme chtěli reagovat, když jsme viděli nějaké horší postavení. Hráči jsou daleko, neslyší vůbec nic.

Nepřišla vám atmosféra až zbytečně agresivní?

To je těžké posoudit, já se jsem vtažený do hry. Zápas začal pokřikem „zku... Plzeň“, od toho se to celé odvíjelo. Bylo tam hodně negativních věcí.

Ani hra oku nezaujatého diváka zrovna nelahodila...

My jsme chtěli hrát stejně jako v předchozích utkáních, poctivě bránit a čekat na šanci. Vstali jsme z mrtvých, byla tam velká touha. Nemůžu hráčům po téhle stránce říct vůbec nic. Hezké utkání to nebylo, my měli asi dva závary, ani soupeř si toho moc nevytvořil. Nedalo se počítat s tím, že by se hrál nějaký atraktivní fotbal. Ani ostatní podobné zápasy většinou nekončí líbivým fotbalem.

Proč konkrétně ale nejsou největší taháky české ligy fotbalově atraktivní?

Vždyť i u Realu Madrid je to někdy boj. Asi k nám takový fotbal prostě nějak zapadá. Oba týmy by chtěly kombinovat líp, ale u nás se hodně presuje, nemáte čas na dobrou rozehrávku. A pak je to spíš boj než nějaký hezký fotbal.

Jak jste nervově zvládal divoký závěr a dva pokutové kopy v nastaveném čase?

Prožívali jsme to intenzivně. Nevíte, jestli tam nějaký faul je. Čekáte na rozhodnutí sudího a VAR, jste v napětí. Honem jsme před penaltou dávali dohromady variantu, že dá Slavia gól. Chtěli jsme to pak trošku doplnit, přišel Trusa a byl u toho penaltového zákroku na druhé straně. Emoce v zápase byly, s tím se dalo počítat.

Přišly vám penalty oprávněné?

Bohužel se k nim teď nemohu vyjádřit.

Berete jako chybu neubráněnou standardní situaci, která Beauguelovu penaltovému faulu předcházela?

Standardek je v zápase mraky. Po problému si vždycky říkáte, že šla ubránit líp, jenže třeba ani to někdy nejde. Budeme si zápas rozebírat, ale tohle se prostě stalo. Standardky jsou naší zbraní, jenže stejně tak mohou být i slávistickou. Mají tam vysoké hráče, stala se malá chyba, tohle prostě fotbal přináší.

Udělali jste další krok k titulu?

Naše vyhlídky jsou pozitivní, ale nás, Slavii i Spartu čekají tři velmi těžká utkání. Jsme spokojení s remízou, je velice cenná. Udrželi jsme dvoubodový náskok, ale ještě nás čeká spousta práce. Teď si to užijeme, ale pak už musíme myslet na další zápas se Spartou.

Nestraší vás zápas s Hradcem Králové? Slavii porazil, proti Spartě uhrál remízu...

Obě utkání odehrál ve velkém stylu. Ani my nemáme s Hradcem nejlepší zkušenosti, jedna z našich dvou ligových porážek přišla právě s ním. Může zamíchat kartami, ale těžký zápas to bude i proti Spartě a Baníku.