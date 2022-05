Komise rozhodčích: Ani jedna penalta do zápasu Slavie s Plzní nezapadala

Oba nařízené pokutové kopy jsou předmětem diskusí stejně jako nevybíravé, emotivní chování některých klubových představitelů.

Jako první penaltu zahrávala Slavia po zákroku Beauguela na střídajícího Juráska v 86. minutě. Po něm následovalo zhruba pětiminutové přezkoumání systémem VAR a přesná exekuce Ondřeje Kúdely.

„Byla to zvláštní situace. Sledoval jsem míč, jestli při těch střelách nedošlo k zásahu rukou. Neviděl jsem, že tam došlo k jinému přestupku,“ líčil Frankowski v televizním rozhovoru s O 2 TV Sport. „Ale videoasistent si toho všiml. Hráč zasáhl soupeře nohou mezi ramenem a hlavou, noha byla příliš vysoko,“ vysvětlil konečný verdikt.

V závěru nastavení ale dostala Plzeň možnost srovnat, když polský sudí odpískal faul ve vápně Oscarovi na pronikajícího Trusu.

„Rozhodčí měl píšťalku v puse a věděl, kde se balon nachází a jak to chce udělat. Do hlavy mu nevidím, těžko hodnotit, ale penalta to nebyla. Jen mě zarazilo, že to měl od videa hned potvrzený. Najednou to bylo rychlé, předtím se to hledalo dlouho,“ zlobil se slávistický obránce Kúdela.

Beauguel, který před chvílí penaltu zavinil, vyrovnal na 1:1 a Plzeň si před Slavií udržela dvoubodový náskok.

Podle Komise rozhodčích, která se k duelu vyjádřila v pondělí odpoledne, ale neměl pokutový kop zahrávat ani jeden tým.

„Na písemnou žádost obou klubů byl na utkání pozván zahraniční rozhodčí. Mezinárodní rozhodčí Bartosz Frankowski se zkušenostmi z Ligy mistrů a Evropské ligy spolu se svými kolegy odřídil utkání plné osobních soubojů. Dle názoru KR FAČR ani jeden pokutový kop, který nařídil, nezapadl do kontextu celého utkání,“ stojí v komuniké.

Bylo to potřetí v sezoně, kdy utkání v české nejvyšší sezoně řídili sudí z Polska. Při derby Slavie se Spartou (2:0) ve 24. kole se osvědčil jako hlavní Szymon Marciniak, duel Plzně proti Slavii (1:1) z ligového závěru zase odřídil Pawel Raczkowski.