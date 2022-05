Kúdela: Penalta Plzně nebyla. Ale to nás neomlouvá, měli jsme to zvládnout

Tahák druhého nadstavbového kola přinesl velmi vyhrocený závěr se dvěma přísnými penaltami. Tu první, proti Plzni, sám Kúdela chladnokrevně proměnil.

Se spoluhráči ale těsné vedení – tak důležité v zápolení o český titul – v nastaveném čase neudrželi. Z diskutabilního pokutového kopu se totiž prosadila i Viktoria.

„Zarazilo mě, jak to měl rozhodčí od VAR hned potvrzené, najednou to šlo rychle, předtím se to hledalo,“ narážel na několik minut trvající čekání na první penaltu.

Byla podle vás jasná? Sudí ji však nařídil až na doporučení videoasistenta, proto přezkum tak dlouho trval.

V první chvíli jsem upřímně ani nevěděl, co se tam hledalo. Byl jsem daleko a neviděl jsem to. Strašně dlouho to čekání trvalo, to musím říct. Už jsem viděl opakovačky a podle mě to penalta byla, David tam šel hlavou a kdyby neuhnul, Beauguel by ho do ní kopl.

A ta proti vám?

Budu teď negativní, ale rozhodčí měl už píšťalku v puse, věděl, kde se balon nachází a jak to chce udělat... Bude spousta vášní kolem toho, jak pan Frankowski zápas vedl, ale bylo to zvláštní. Je to otázka na šéfa sudích pana Příhodu, jestli je tohle složení optimální.

Cítíte se tedy poškození?

Když bych to řekl, tak budete říkat, že brečíme. Podle mě rozhodčí věděl, co dělá. Celkově byl nervózní, zbytečně moc vstupoval do hry. Už před zápasem nám v šatně něco říkal, že se prý bude snažit pískat normálně. Ale pískal pak všechno... Nás to každopádně neomlouvá, měli jsme to zvládnout.

Vy jste po proměněné penaltě obdržel od trenérů papírek s pokyny, co na něm bylo?

Dostal jsem pokyny, jak změníme rozestavení, to bylo celé.

Na penaltu jste se chystal už v první půli, ale rozhodčí ji nakonec odvolal. Jaký to je pocit? Umíte rychle přepnout koncentraci? Věřil jste si v závěru?

Jsem mezi určenými, takže jsem si věřil. V první půli jsem byl překvapený, že nakonec nebyla, ale nedá se nic dělat, musíte to hodit za hlavu a soustředit se. Při druhé penaltě jsme se bavili s Lukášem Provodem. Řekl jsem, že to jako nejzkušenější vezmu na sebe, kdyby to náhodou nevyšlo... Není to snadná situace, ale nejde o život.

Jak byste utkání popsal?

Bohužel jsme ho nezvládli podle představ. Plzeň si sem přijela vyloženě pro bod, což potřebovala. Snažili jsme se do nich dostat za každou cenu, ale nedařilo se nám to. Rozhodovalo se v šestnáctkách, kde jsme bohužel úspěšní nebyli a bohužel nevyhráli.

Kdybyste měl v procentech vyjádřit šanci na titul, co byste řekl?

Procenta po mně nechtějte, kalkulovat nemá cenu. Prostě nám nezbývá nic jiného, než třikrát vyhrát. Plzeň to má ve svých nohách a my budeme čekat na její zaváhání.