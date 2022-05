Hrát na Tecla je nepříjemné, říká Hejda. Byl si jistý, že penalta nebude

Utkání bylo vyhecované, na Slavii ostatně už tradičně.

Dvě penalty byly, je tady VAR, ten to má rozsoudit. Jsme rádi, že máme bod.

Nepřišly vám obě penalty v nastaveném čase poměrně přísné?

Vesměs jsem je neviděl, tu první jen na videu za rozhodčím. Podle rozhodčího penalty byly, to musíme respektovat.

Je pro vás tahle remíza pocitově podobná jako vítězství?

To asi ne, výhra chutná jinak. Takhle to ale máme ve svých rukou, musíme třikrát vyhrát.

Málem jste se do potíží dostali už v první půli, po zhlédnutí videa však polský sudí Frankowski pokutový kop po zákroku Jindřicha Staňka na Stanislava Tecla odvolal.

To jsem si byl jistý, že penalta určitě nebude. Jindra míč vyrazil, Standa přes něj spadl. A jestli ho trefil, to nevím.

Překvapilo vás, že Tecl nastoupil v základní sestavě?

Čekal jsem jeho nebo Filu. Sor minule moc prostoru neměl, nevyšlo jim to. Standa líp balony udrží, navíc je taky rychlý, což předvedl. Hrálo se mi na něj nepříjemně. Znám ho z Plzně, je i docela silný.

Měli jste za úkol hrát aktivněji směrem dopředu než v předchozích zápasech na Slavii?

Spoléhali jsme se hlavně na dobrou organizaci, ale chtěli jsme zároveň předvést něco víc dopředu. Slavia je top tým, nepustila nás k tomu, naše brejky jsme nedotáhli. Tak jsme se uchýlili k bránění, byl z toho bod.

Nestraší vás trochu blížící se utkání s Hradcem Králové, který o body obral Spartu i Slavii?

Jako první však máme právě Spartu, tu musíme zvládnout. Ale Hradec sledujeme, má výborné výsledky. Teď ho určitě řešit nebudeme.

Přiblížili jste se titulu?

O jeden krok ano, ale musíme všechno vyhrát.

Takže už si konečně v klubu přiznáváte, že jste ve hře o mistrovskou trofej?

Musíme se k tomu přihlásit. Vedeme ligu, máme to ve svých rukou. Uděláme pro to maximum, musíme hrabat, jít do toho naplno.