PONEDĚLNÍK: Zase bez Ligy mistrů. Aspoň že Pelta český fotbal neznevážil

Jsou to přesně ty zápasy, ve kterých cítíte, že na soupeře kvalitou - technickou i kondiční - máte. Že ten borec, co hraje na vás, by vám neměl pláchnout, že to půjde.

Leč finální část krutě drhne, šance nepřichází. Jste v křeči. A do toho kruciální chyba brankáře Koláře a hloupý penaltový faul stopera Kačaraby.

Slavia nebyla horší než Ferencváros, spíše naopak, ale i tak ukázala příliš málo bez ohledu na to, že góly si v Budapešti dala sama.

Nepomohlo ani kvapně odložené utkání s Olomoucí, které naopak mohlo slávistům, již odehráli jediné přípravné utkání, na startu sezony prospět.

Už je to fuk. Sešívaní se dokázali otřepat v Mladé Boleslavi. I díky tomu, že rozhodčí Zelinka po konzultaci s VAR odvolal gól Skaláka kvůli vražení do Oscara. Faul to nejspíš byl, leč podle trendu z Eura by se měl videorozhodčí využívat jen při zřetelných pochybeních.

„Být to na druhé straně, gól by normálně platil,“ utrousil obránce Ondřej Karafiát, který do Mladé Boleslavi přišel na hostování ze Slavie.

Fanoušci Slavie by asi více ocenili, kdyby si loajálně vzpomněl na hlášku z filmu Jedna ruka netleská: Nemusíš říkat, co si myslíš.

Vstupenky v Boleslavi letí po covidu nahoru

Příznivci mistra tentokrát na protest proti předraženým vstupenkám nechali sektor hostů prázdný. Loni je stál lístek v Mladé Boleslavi 380 korun, teď domácí klub vyšrouboval cenovku na pětistovku. A přepočítal se. Takhle rychle nerostou ani meníčka po covidu.

Pokud to ovšem byla jednotná cena lístků do všech sektorů, je středočeský klub z obliga, v opačném případě by z toho mohla být pokuta od ČOI jako pro hokejový Hradec v roce 2017 při play off s Brnem, zaplatil tři sta tisíc.

Velký čáp se neprovinil

Český fotbal řeší jinou pokutu: sto tisíc pro Jablonec za to, že šéf klubu Miroslav Pelta navštívil v poločase utkání s Bohemians 1905 kabinu rozhodčích.

Severočeši porušili povinnosti pořadatele tím, že nezamezili vstupu nepovolaných osob k sudím. Pelta se však podle předsedy disciplinární komise Richarda Bačka neprovinil. Je zajímavé, že na jednání, jež na první dobrou nevrhá na český fotbal zrovna zářivé paprsky, se tentokrát nenaroubuje oblíbené spojení „znevážení dobrého jména českého fotbalu“.

„Disciplinární komise LFA podá podnět na úpravu disciplinárního řádu FAČR, aby se do budoucna stalo takové jednání představitelů klubů disciplinárním přečinem,“ doplnil Baček. Tak aspoň příště...

Kontroverzní bafuňář přezdívaný Velký čáp se měl v kabině sudích jen omluvit za emotivní chování trenéra Petra Rady, který se přitom mnohem více emotivně choval až ve druhé půli, kdy dostal žlutou kartu.

Rada po čtyřech krásných letech zažívá s Jabloncem těžší rozjezd do sezony, hra skřípe, porážka v Teplicích, které se odrazily ze dna, to stvrdila.

Po lekci od skotského Celtiku v kvalifikaci Evropské ligy čeká Severočechy boj o Konferenční ligu se Žilinou a tu se rozhodně nevyplatí podcenit. Dunajská Streda bude dobrým mementem.

Upocený postup přes plně profesionální velšský tým The New Saints vydřela Plzeň, jež zůstává v lize po čtyřech kolech stoprocentní. Právě slovo vydřela je pro mančaft trenéra Bílka příznačné, maximální pílí zvládla vyhrát také v Liberci.

Zdá se, že tým má dobrý charakter a může v lize pomýšlet na nejvyšší příčky i ve střídmějších časech, ať už Viktoria kývne na nabídku milion eur za křídelníka Ba Louu od polského Lechu, či nikoli.

Rasismus, díl třetí

Hráči s africkými kořeny tuzemský fotbal obohacují. Je otřesné, že od začátku sezony řešíme už třetí případ rasismu na českých stadionech, tentokrát na Bidje Manziu z třetiligového Frýdku-Místku.

Někdejší záložník Dukly, Sigmy či Opavy si to měl s ubohým divákem jít vyřídit sám, ale hlavičkou podle svědků prý trefil jiného...

Smutná záležitost pro všechny.

Škoda že si pořadatelé nevedou pokaždé stejně pohotově jako v Olomouci, kde okamžitě vyvedli ze stadionu neukázněného diváka, který vylil na trenéra Sigmy Václava Jílka pivo, ač mířil na rozhodčího.



Sudí Černý si v úchvatné šestigólové show s Dynamem nepočínal zrovna jistě, dlouho mu trvalo vyhodnotit VAR, ale pochvalu si zaslouží za šestiminutové nastavení, ve kterém ještě přidal minutu, když viděl, že se hra zase kouskuje. Nu a v té minutě srovnal olomoucký Poulolo na 3:3. Parádní emoce, co dělají fotbal fotbalem.

Zrodila se hvězda

Ponedělník si troufá odhadovat, že novou hvězdou ligy se stane dvaadvacetiletý nigerijský útočník Fortune Bassey. „Doufáme v to,“ usměje se českobudějovický trenér David Horejš.

Jistě, po dvou zápasech v základní sestavě Dynama je na podobné soudy brzy, byť dal povedené góly Ostravě i Olomouci.

Bassey vyniká rychlostí i silou v soubojích. Stopeři Sigmy Jemelka s Poulolem by mohli vyprávět, jak je několikrát vzal na kolotoč.

Odchovance Royal Force Academy přivedli do Česka Bohemians 1905, přes třetiligový Radotín a druholigové Ústí se dostal do ligy a určitě se vyplatí tohoto kudrnáče, co se snaží mluvit česky, sledovat.

Krásné podívání je i na posílený Baník, který by už mohl naplnit pohárové očekávání ambiciózního majitele a skvělých fanoušků.

Avšak nemělo by jít pouze o to se do Evropy po celosezonním úmorném snažení dostat, ale také v ní chvíli pobýt.

Pěkné ponedělí.