Ty černá opice. Rasismus při poháru, fotbalista Frýdku pak diváka napadl

Hlavní rozhodčí utkání Michal Gasnárek červenou kartu pro někdejšího ligového záložníka Manziu popsal do zápisu: „Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování. Hráč fyzicky napadl diváka mimo hřiště úderem hlavou do hlavy, tzn. hlavičkou.“

Událost se stala v prodloužení ve 110. minutě za stavu 3:2. Utkání tak i skončilo, domácí divizní soupeře z Moravskoslezské ligy porazil a postoupil do dalšího kola.

Těsně před Manziovým vyloučením dostal červenou kartu po druhé žluté i jeho spoluhráč Lukáš Neuer.

Proč Manzia diváka napadl?

Šestadvacetiletý záložník z Demokratické republiky Kongo podle svědků reagoval na rasistické urážky jednoho z fanoušků.

„Na Manziho byl faul. Když ležel na zemi, jeden z diváků na něj zakřičel: ‚Vstávej, ty černá opice.‘ Nevěděl, kdo to říká, ale vstal, zamířil k zábradlí a trefil prvního člověka,“ citoval Deník.cz náhradního brankáře Josefa Květoně z Frýdku-Místku.

„Urazil ho pán, co stál za ním. Vím přesně, o koho šlo. Měl s sebou i děti. Řekl jsem mu, že jim moc hezký příklad, jak se správně chovat, nedává. Nevěděl, co říct. Neviním ostatní diváky, byl to zkrat jedince,“ prohlásil Květoň.

„Nemám k tomu co říct. Nic jsem neslyšel, ani rozhodčí. Hlavní i asistent byli daleko. Slyšeli to jen hosté. Jsme z toho hodně roztrpčení. Nikoho nezajímá fotbal, ale co kdo řekl, nebo neřekl. Je to tvrzení proti tvrzení stejně jako při zápase Slavie na Rangers. Rozhodčí to uvedli do zápisu o utkání, má se to řešit za týden v Olomouci,“ řekl Stanislav Belžík, sekretář a vedoucí mužstva Slavičína.



Šestadvacetiletý Manzia sbíral ligové starty v pražské Dukle, v Olomouci a v Opavě, v pětačtyřiceti zápasech v nejvyšší soutěži vstřelil dvě branky. Naposledy v lize nastupoval na podzim 2019 za Opavu.

Za vyloučení půjde před disciplinární komisi a nejspíš si dlouho nezahraje. Komise už kontaktovala oba kluby, aby k události zaslaly svá stanoviska, a pozvala si je na příští týden na jednání.

„Bidje je hodný a pokorný kluk, co se snaží učit česky, chce zapadnout. Není to klasický zahraniční hráč, co si sem přijede vydělat peníze a všechno ostatní má u zadku. Proto mě mrzí, jak to dopadlo a že to neunesl,“ řekl Květoň.