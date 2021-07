PONEDĚLNÍK: Proč pořád zlehčujeme rasismus? Chybí empatie

Kdepak! Opičí skřeky a rasistické nadávky nejsou normální reakcí!

I když je na rodáka z Martiniku, obránce Olomouce, Florenta Poulola, měla o víkendu na Letné křičet třeba „jen“ desítka lidí.

„Černí a pyšní to vědí,“ napsal Poulolo na Twitter po mači na Spartě.

Co se stalo? Možná jste si toho ani nevšimli. V televizním přenosu to nebylo příliš zřejmé.

80. minuta. Sigma prohrává, Poulolo chce rozehrát rychle míč a v přerušené hře strčí do sparťana Höjera.

Publikum u postranní čáry logicky reaguje. Pískáním, bučením. A podle reakce Poulola i rasistickými nadávkami. Sám hráč na to sudího Orla upozorňuje, ukazuje rukou na viníky do hlediště. Kapitán Olomouce Roman Hubník musí viditelně rozrušeného spoluhráče uklidňovat, aby dohrál zbytek utkání.

„Jsem zklamaný z toho, že se tato událost vůbec stala. V první chvíli jsem byl velmi rozzlobený a měl jsem tendenci dokonce odejít ze hřiště. Kapitán a další spoluhráči mě ovšem podpořili. Řekli jsme si, že zápas dohrajeme. Jsme profesionálové a chceme se soustředit pouze na fotbal,“ uvedl Poulolo v prohlášení, jež Sigma vydala na stránkách. „Klub vyjadřuje Florentovi veškerou podporu a pochopení. Věříme, že příslušné orgány v součinnosti s domácím klubem vyšetří tento nepřijatelný incident a budou z něj vyvozeny patřičné důsledky.“

„ZNOVU A ZNOVU A ZNOVU!“ napsal verzálkami na sítích plzeňský útočník Jean David Beauguel a přidal několik zvracejících smajlíků. Sám byl terčem rasismu na českých stadionech a proto si povzdechl: „Nic se nezměnilo... Tedy federace nic nemění.“

Aby se něco změnilo, musí fotbalová asociace přitvrdit tresty. Kluby musí hlupáky napodobující skřeky opic nejlépe ještě během zápasu identifikovat a předat policii. Doživotní zákaz na stadion by taky nebyl od věci. Kamerový systém je sice nákladný, ale vyplatí se. Lepší než kvůli jedincům statečně skrytým v davu, kteří jsou spíše než rasisti idioti, co kazí reputaci drtivé většině slušných fanoušků i fotbalu samotnému, zavřít celý stadion a platit pokuty, k čemuž UEFA přistupuje častěji než dřív.



1. kolo Fortuna ligy Fotbalová liga začala těsnými výhrami favoritů

Boj s rasismem se nám v Česku ale tak nějak moc nedaří, vysvětlení lze hledat i pod příspěvky v diskuzích. Nedokážeme se vcítit do obětí rasismu. Chybí empatie jednoduše proto, že se nás to netýká. Pokřik „Jude Slavie“ při slavném derby pražských es je skoro tradicí.

A tak Ponedělník v každé sezoně píše podobný text, žel teď se xenofobním projevům musí věnovat už v prvním kole v jinak krásném ofenzivním utkání. Neboť to nesmí zapadnout. Záleží na tom a není to jedno. A tak Beauguel vytrvale vysvětluje: „Je rozdíl mezi pískáním fanoušků, křikem. Nemám s tím žádný problém, když mě fanoušci během hry urážejí nebo se mi smějí, protože špatně vystřelím, nebo udělám chybu, je to fotbal, ale tohle není ta situace...“

Tohle bychom snad už mohli být schopni rozeznat, aniž bychom byli černí a pyšní. Nemusíme dětem ve školkách a školách zakazovat popisovat pomocí barev, jako se to už děje ve vyspělém světě, který se utopí v hyperkorektnosti, stačí se pokusit být empatičtější. Normální. A švejkovsky si spíš uvědomovat: Vždyť jsme lidi!

Pěkné ponedělí.

Všem slušným bez rozdílu.