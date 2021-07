Chyběly červené karty. Na Spartě měli jít ven Štetina a Matoušek, v Plzni Karafiát

Rozhodčí Pavel Orel má pozastavenou delegaci na dvě utkání za chyby v ligovém utkání Sparta - Olomouc (3:2).

Pykají i videoasistent Jiří Adam a jeho pomocník Jakub Hrabovský, kteří měli v situacích zasáhnout a doporučit změnu rozhodnutí.

„Hlavně bych chtěl říct, že pro rozhodčího to bylo velmi těžké utkání, které vzbudilo emoce. A ocenil jsem, že šel před kameru a vysvětlil tam svůj pohled, byť my máme trochu jiný,“ poznamenal předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

„Nebylo tendenčně řízené. Na chyby to bylo jedna jedna, další sporné momenty vyřešil rovněž po jednom ve prospěch každé strany. Normálně s ním počítáme dál, bude dál pískat těžká utkání, jen si teď dvě kola odpočine. Jedno kolo nebudou nasazováni videoasistenti.“

Souboj Sparty s Olomoucí přinesl několik sporných momentů.

Sporné momenty na Spartě skluz Štetiny, penalta, šlápnutí na Hložka

V úvodu utkání domácí stoper Štetina jako poslední hráč zastavil faulem pronikajícího Matouška. Sudí Orel to nevyhodnotil jako zmaření vyložené brankové situace a udělil jen žlutou kartu.

„Podle mě nebyly naplněny všechny atributy pro zjevnou brankovou příležitost. Šlo o rychlost a směr míče, který směřoval k rohovému praporku,“ vysvětloval sudí Orel do kamery O 2 TV.

S jeho rozhodnutím se ztotožnil i videoasistent Adam.

Chyba.

„Pokud by Štetina nefauloval, Matoušek by běžel s míčem na bránu. Nepředkopl si ho tak, aby ho nestihl. Měl ho u nohy. Za nás to je červená karta. Byl to poslední bránící hráč,“ řekl Příhoda.

„Nechceme, aby se v takovém případě hledalo alibi pro žlutou kartu, na druhou stranu to měl rozhodčí na hřišti těžké.“

Pokutový kop, který ve 12. minutě Orel nařídil za faul olomouckého Zmrzlého na Höjera byl nařízen správně.

„Když se podíváte, kdy hostující hráč pravou nohou trefuje levou nohu sparťana, nemůžete říct, že je to mimo vápno. Opět těžké na posouzení, padesát na padesát, ale někdo to rozhodnout musí,“ podotkl Příhoda.

„Komise ze záběrů, které máme k dispozici, pokutový kop akceptuje.“

Krátce před poločasem však měl Orel vyloučit olomouckého Jakuba Matouška, který došlápl na stehno ležícího protihráče Adama Hložka.

„Těžko se v tomto případě prokazuje úmysl, ale každý hráč je zodpovědný za svůj pohyb. Matoušek udělal mezikrok, mohl se vyhnout, udělat cokoli, aby na Hložka nešlápl. Červená karta,“ zdůraznil Příhoda.

Celá situace zůstala bez odezvy ze strany sudího i videa.

Hlavní právě rozhodl, že předchozí střet v pokutovém území mezi Matouškem a Peškem, který se udál vteřiny před šlápnutím, byl čistý. Situace hned zkoumal videoasistent.

Matouškovo šlápnutí však měl vidět tzv. AVAR, asistent videoasistenta. „Má sledovat další průběh utkání a měl hlavního upozornit,“ podotkl Příhoda.

Zatímco Štetina se dalších následků obávat nemusí, protože jeho zákrok byl potrestaný na hřišti hlavním sudím, Matoušek je jiný případ.



Jeho počínání zůstalo bez povšimnutí arbitrů zápasu, komise rozhodčích řekla, že měl být vyloučen. V takovém případě by s ním disciplinárka měla zahájit řízení. Za hrubé nesportovní chování mu hrozí zastavení činnosti.

Naopak žlutou kartu pro olomouckého Sedláka za ostrý skluz na sparťana Karabce komise akceptuje. „Nešlo o surovou hru. Ale zabývali jsme se tím proto, že Sedlák už neměl možnost hrát míč,“ podotkl Příhoda.

Ostatní zápasy nebyly tolik středem zájmu, rozhodčí v nich navíc nemuseli řešit těžké situace jako jejich kolega na Spartě.

Vážnější chyby se dopustil už jen Ondřej Berka v Plzni, když nevyloučil boleslavského Ondřeje Karafiáta. Za šlapák na Radima Řezníka udělil jen žlutou kartu.

Zákrok zároveň zkoumal videoasistent Jiří Adam, ale nedoporučil změnu verdiktu, protože Karafiát v poslední chvíli nohu stáhl a protihráče nezasáhl velkou silou.

„V zájmu ochrany zdraví hráčů je lepší dát červenou kartu. Chtěli bychom, aby za takové zákroky vyloučení padlo,“ poznamenal Příhoda.

Na omluvu Berky lze říct, že zákrok zcela přesně neviděl, měl ho zakrytý dalšími hráči. „Rozhodčí Berka jinak utkání zvládl, výsledek neovlivnil. Udělal chybu, kterou dokážeme pochopit.“