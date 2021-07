Vrba chválil i káral: V těžkých zápasech musíme být chytřejší

Asi jste si už zvykli, že pod Vrbou jsou zápasy Sparty divoké skoro vždycky. Málokdy nudí, málokdy se hraje s nulou vzadu.

„Obě mužstva ukázala, že je spíš baví ofenziva, že se snaží o atraktivní útočný fotbal. Pro nás super, že máme tři body. Ale přiznejme si, že Olomouc u nás odehrála dobré utkání,“ řekl Vrba.

Sparta na Olomouc narazila mezi dvěma zápasy proti Rapidu Vídeň v kvalifikaci o Ligu mistrů. Odvetu 2. předkola, v níž bude dohánět manko 1:2, hraje ve středu od 20.30.

Co vám úvodní ligové kolo z hlediska pohárové odvety ukázalo?

Že se Olomouc na nás dobře připravila. Hrála ze zajištěné obrany a na rychlé protiútoky. S tím tady může vyrukovat Rapid. Ukázala nám věci, které potřebujeme zlepšit a které nemůžeme udělat, pokud chceme uspět. Musíme si to vysvětlit.

Myslíte především inkasované góly?

První padl po naší špatně rozehrané standardce. Olomouc pak následný brejk vyřešila velmi dobře. A druhý jsme dostali po nedůrazu zase po standardce a oni nás potrestali. Navíc měli další situace, z kterých mohli skórovat. Je pravda, že i my jsme měli další dvě tři šance.

Neměl jste obavy, co po úterní porážce ve Vídni s týmem udělá gól už ve třetí minutě?

Ve Vídni to bylo opačně, tam jsme rychlý gól dali my. Dostali jsme ho na začátku a já si říkal, že je pořád dost času na to, abychom ukázali ofenzivní sílu.

Dali jste tři góly, měli další šance. Byla útočná fáze podle vašich představ?

Chybělo mi víc přesnosti, víc klidu ve finální fázi. Olomouc chtěla hrát fotbal. Kdyby se stáhla na svou polovinu, asi by utkání nebylo tak svižné. Na to, že sezona začíná, tak zápas snesl přísné měřítko. My se musíme poučit z chyb v defenzivě, vysvětlit si je, aby se neopakovaly.

Poprvé se doma na Letné představily posily, jak se vám Höjer a Pešek líbili?

Odehráli to slušně, i když se taky podíleli na tom, že ne všechno bylo ideální. Ale co se týče ofenzivy, tak nám můžou pomoct, abychom byli silnější než minulou sezonu. V těžkých zápasech musíme být chytřejší a soupeře nepouštět do brankových situací jako dnes Olomouc.

Udělal jste tři změny v sestavě, která byla hodně útočná. Bude na Rapid podobná?

Nechte se překvapit. Ale musíme vyhrát, abychom postoupili.