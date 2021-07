Manuál pro rozhodčí: méně rukou i videa. Ať je hlavní zase pánem situace

V posledních měsících to v Česku neplatilo.

Sudí od videa se vzdálili od základní myšlenky, kterou bylo zejména vymýcení zjevných chyb a omylů, a hledali tzv. lepší řešení. Hlavního volali k monitoru i kvůli sebemenším, titěrným kontaktům. „A to my nechceme,“ říká rázně Příhoda, nový šéf sudích.



Čistka na listině sudích. Chybující Denev či Matějček ligu pískat nebudou Změny v komisi pod vedením Radka Příhody

„Ať VAR vstupuje pouze do zjevných situací,“ apeluje Příhoda. I proto už se v nové sezoně nestane, aby sporné verdikty komentoval v televizních rozhovorech videorozhodčí. Před kameru půjde pouze hlavní, pokud se na to bude cítit.

„On musí nést hlavní zodpovědnost, on má být pánem situace.“

Když rozhodčí rozhodne o penaltě a nepůjde o zjevnou a vyloženou chybu, videorozhodčí by ho opravovat neměl. Podobně jako to neudělal třeba v prodloužení semifinále mistrovství Evropy mezi Anglií a Dánskem.

„Neříkám, že jsem s takovou penaltou spokojený, ale videoasistent nezasáhl podle trendu, který byl nastolený po celou dobu turnaje,“ uvedl Příhoda. „Kdyby to udělal, hranici by posunul. Nebyla to vyloženě zjevná chyba, nebyl to odpískaný nesmysl. Kontakt tam byl a kdyby VAR zasáhl, přišel by další zápas a videoasistent by si řekl, že při podobné situaci zasáhne taky. A hranice by se zase o kus posunula.“

Podobně se videorozhodčí během šampionátu neozvali ani při jiných sporných pokutových kopech: v zápasech Dánska s Ruskem či v duelu Belgie s Itálií.

„Musíme veřejnosti vysvětlit ten rozpor: rozhodčím sice vytkneme, že penalty po malých fyzických kontaktech vidět nechceme. Ale zároveň to nejsou situace, do kterých by měl vstupovat VAR. Budeme tím jen zbytečně posouvat zmiňovanou hranici,“ řekl Příhoda. A jeho kolega Libor Kovařík doplňuje: „Nechceme mít z fotbalu videohru.“



Změny při posuzování rukou? Revoluce!

„Čekáme, že se budou ruce obecně pískat méně, a to nejen v pokutovém území,“ tvrdí Příhoda. „Je tady snaha pravidla co nejvíce zjednodušit a zužovat mantinely pro rozhodování. Chceme, aby měli rozhodčí co nejmenší prostor pro vlastní výklad situací.“



A právě korekce v pravidle o hře rukou, snad nejméně jednoznačném fotbalovém předpisu, budiž důkazem.

Přestupkem pochopitelně zůstává jakékoli vědomé a úmyslné hraní rukou. A pískají se i neúmyslné ruce v případě, že jsou v poloze, která není odůvodnitelná pohybem těla hráče v dané situaci.



Jinými slovy: ruka se píská, když je zjevné, že je nepřirozeně od těla, aby zvětšila jeho objem, nebo pokud je nad úrovní ramene. Případně je-li na zemi, ale nepodpírá tělo hráče.

„Revoluce spočívá v tom, že se ruka nově nepíská, pokud její poloha odpovídá pohybu těla,“ vysvětluje Příhoda. To bylo vidět už v zahajovacím utkání mistrovství Evropy mezi Itálií a Tureckem.



Protože turecký bek Celik běžel a míč po zpětném centru ho trefil do ruky, která byla v přirozeném pohybu, o penaltu se nejednalo. Ale kdyby stál a ruku měl od těla, už by se o pokutový kop jednalo...

Mezinárodní pravidlová komise (IFAB) od aktuální sezony změnila i posuzování hry rukou útočících hráčů.



Dřív platilo, že když akci před vstřelenou brankou předcházel jakýkoli dotek míče s rukou, byť zcela neúmyslný, náhodný a u těla, gól neplatil. Nyní už se to týká pouze střelce branky.

Ale i tady existuje výjimka: pokud se míč otře o střelcovu ruku, on pokračuje v akci, udělá třeba dvě nebo tři kličky a až pak vstřelí gól, nepíská se. Ale pokud branku vstřelí bezprostředně po kontaktu s rukou, rozhodčí musí konat.

„Tady asi všichni cítíme, že ta je hranice tenká. A že pokud podobná situace nastane, budeme o tom vést diskuse,“ připouští Příhoda.



Mimochodem, dál platí, že se ruka nepíská v momentu, kdy si ji nastřelí při odkopu či po hlavičce sám hráč. Nebo pokud mu ji neočekávaně trefí vlastní spoluhráč.

Posuzování ofsajdů bez technologie. Zatím

Ani v nové sezoně videorozhodčí nebudou mít k dispozici kalibrovanou ofsajdovou čáru, která dokáže postavení mimo hru odhalit na centimetry přesně. Funguje ve velkých západních ligách, v Česku zatím ne.

„Ale myslíme si, že Fortuna liga je soutěž, která by si takovou technologii zasloužila, bohužel to není jen na nás,“ uvedl Příhoda. „Je to o finančních prostředcích,“ pokračoval.



S ofsajdy pomůže umělá inteligence. FIFA má plán, jak vylepšit slabinu VAR Možná budoucnost videa ve fotbale

Počáteční investice do softwaru s licencí na čtyři roky činí asi 40 milionů korun, licence na další sezony vyjde zhruba na 10 milionů. „Řešíme to. V optimálním případě bychom ji rádi měli už od jarní části,“ uvedl Příhoda.

„Někdo sice může namítnout, že taková technologie posuzuje centimetry, že je to proti fotbalu, ale nám by to ohromně usnadnilo rozhodování. Určitě o kalibrovanou lajnu máme zájem.“

Systém už roky funguje v zahraničí, byť bývá často kritizovaný. Proto FIFA řeší, že by s posuzováním ofsajdů mohla v budoucnu pomoci i umělá inteligence. To je však ještě daleko.