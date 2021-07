Fotbalový sever ožívá, liga je tu. Liberec i Jablonec začnou doma

Diváci na jablonecké Střelnici i na stadionu U Nisy v Liberci uvidí o víkendu na prahu nové sezony bitvy týmů, které skončily v tabulce uplynulého ročníku první fotbalové ligy v elitní osmičce. Bronzový Jablonec a čtvrté Slovácko si navíc vybojovaly účast v evropských pohárech.

Houska - jablonecká posila „last minute“

Těsně před úvodním zápasem stihl Jablonec přivést novou posilu: tvořivého záložníka Davida Housku z Olomouce. V hanáckém klubu byl už od dorostu, s týmem prožil dva pády do druhé ligy a následné návraty a nyní v létě mu tam vypršela smlouva. Původně toužil po cizině, ale nakonec ve stylu „last minute“ zamířil do Jablonce, který čeká 5. srpna vstup do 3. předkola Evropské ligy.

„Po těch letech v Olomouci jsem hledal novou výzvu a přes léto se to řešilo. Nabídek bylo více, ať už ze zahraničí nebo tady z Čech. S Jabloncem jsem byl v kontaktu dlouho, hodně o mě stáli trenér i majitel klubu. To pro mě bylo důležité. Těším se, jsem plný očekávání a natěšenosti začít trénovat a hrát,“ uvedl na jabloneckém webu 28letý David Houska, jenž se severočeským klubem podepsal kontrakt na dva roky.

Jablonec, který přes léto udržel v kádru obrannou linii, ale přišel o třináctigólového kanonýra Schranze, jde dnes na Ostravu. „Čeká nás náročný zápas, Baník hodně posiloval, přišli kvalitní hráči, hlavně z Boleslavi Klíma s Budínským, Lischka ze Sparty a Almási z Ružomberoku,“ řekl kouč Jablonce Petr Rada. „Trenérovi vyšlo vedení vstříc, přivedli hráče a mají teď větší konkurenci. A v neposlední řadě tam přišel Tomáš Galásek na pozici asistenta trenéra, je to osobnost se zkušenostmi, takže to je pro Baník velké plus.“

Gebre Selassie - tahák pro liberecké fanoušky

Pryč jsou Pešek, Mosquera, Sadílek, Jugas, Karafiát, Nguyen, na odchodu je zřejmě Mara, zájemci stále krouží i kolem Koscelníka. Liberec opět prošel razantní obměnou, jména ztracených opor by měl vyvážit hlavně Theodor Gebre Selassie, který se pod Ještěd vrátil po úspěšných devíti letech v německých Brémách. Právě on by měl být duší nově vytvořeného týmu Slovanu a magnetem pro fanoušky U Nisy.

„Theo je samozřejmě výborný fotbalista, je výhodou, že může hrát na více postech. Jsme strašně rádi, že takhle kvalitního hráče a výborného člověka máme v Liberci,“ uvedl kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Jeho tým narazí v prvním duelu na silné Slovácko, které má v nohách těsně prohraný pohárový duel ve čtvrtek v Plovdivu. „Je to dlouhodobě konsolidovaný tým s řadou zkušených hráčů. Na úvod je to pro nás hodně těžké sousto, my ale potřebujeme dobře vstoupit do sezony, abychom se nadechli. Pak už chceme zase step by step čeřit vody a dotírat na špičku ligy,“ velí Hoftych.