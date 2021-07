Všichni na fotbal. Startuje první liga, na stadiony mohou tisíce fandů

Nový ročník začíná o víkendu, v sobotu se půjde na čtyři utkání, stejný počet je na programu i v neděli.

Díky nastaveným opatřením ze strany státu na stadiony mohou přijít tisíce fanoušků, pokud však splní podmínky pro návštěvu.

Fortuna liga, 1. kolo sobota 16.00

Hradec - Bohemians 1905 (v Boleslavi)

Pardubice - Karviná (na Bohemians)

Jablonec - Ostrava sobota 19.00

Sparta - Olomouc neděle 16.00

Liberec - Slovácko

Plzeň - Mladá Boleslav

Budějovice - Teplice neděle 19.00

Zlín - Slavia

„Vnímáme to jako jasný signál, že se postupně vracíme k normálu. Ministerstvo zdravotnictví už nevydává speciální výjimky, podle které jsme profesionální soutěže řídili v minulé sezoně. Pracujeme podle obecných epidemických pravidel. Věřím, že si fanoušci budou postupného návratu na tribuny vážit a že si po dlouhé době brzy užijeme skvělé atmosféry,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která první a druhou ligu řídí.

Hlediště s kapacitou do pěti tisíc diváků může být kompletně vyprodané. Na tribuny s kapacitou do deseti tisíc diváků lze pustit maximálně pět tisíc lidí.

Kluby s největšími stadiony mohou počítat s polovičním zaplněním hlediště.

V praxi to znamená, že Bohemians, Karviná či Mladá Boleslav mohou dát do prodeje všechny vstupenky, mají stadiony pro pět tisíc lidí.

Jablonec, Slovácko, Liberec, České Budějovice a Zlín mohou na svá utkání pustit maximálně pět tisíc diváků.

Podmínky pro vstup diváků na stadiony negativní PCR test ne starší než sedm dní

negativní antigenní test ne starší než 72 hodin

doklad o prodělání nemoci covid-19 v období předchozích 180 dní

certifikát o dokončení očkování, nejméně 14 dnů po druhé dávce, resp. 14 dnů po aplikaci jednorázové vakcíny

O něco málo víc může přijít na plzeňský a olomoucký stadion, na ostravský Baník je povoleno přibližně sedm a půl tisíce diváků. Nejvíc fanoušků mohou přivítat v Teplicích, na Spartě a na Slavii, kolem devíti tisíc.

„Teď je tady nervozita kolem mutace delta, nikdo neví, co se stane s návratem dětí do škol. Když to dopadne dobře, myslím si, že v druhé polovině září bude možnost jednat s ministerstvem o navýšení kapacity hlediště,“ poznamenal Svoboda.

Pro návštěvu stadionu dál platí, že každý se musí prokázat dokladem bezinfekčnosti, což je buď negativní test, dokončené očkování či prodělání nemoci za posledních 180 dnů. Rovněž se vychází z obecných podmínek ve státě.

Pro kluby je však důležité, aby měly mužstva proočkovaná. V případě pozitivního testu některého z hráčů by totiž ostatní nemuseli do dvoutýdenní karantény.

Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) před startem sezony odpovídá novinářům.

„Máme nějaký teoretický předpoklad, ale situace i postupy se mění. Komplikací rovněž je, že jednotlivé krajské hygienické stanice v tom postupují nezávisle,“ řekl Svoboda. „Ale máme indicie, že by to mělo být tak, že ti, kteří jsou naočkovaní, by po přetestování do karantén chodit neměli.“

Například ve Slavii mají všichni hráči až na výjimky - tři nové posily - dokončené očkování. Podobné je to také ve Spartě, očkovalo se také i v kabině dalších pohárových zástupců, což jsou Plzeň, Jablonec a Slovácko.

V ostatních klubech jejich vedení apeluje na hráče, aby se rovněž nechali očkovat vakcínou proti koronaviru. „Myslím, že drtivá většina profesionálních hráčů naočkována bude,“ podotkl Svoboda.

Je to v zájmu klubů, protože od 26. kola si postižený tým nebude moci zápas kvůli karanténě odložit. Pokud k němu nebude moci nastoupit, prohraje ho kontumačně 0:3.

„Nechceme nikoho peskovat, ani šikanovat, ale nějaký termín jsme stanovit museli. Byla varianta od jarní části od 20. kola, ale to by bylo zbytečné,“ řekl Svoboda.

Fortuna liga se po roce vrací k šestnácti účastníkům a modelu s nadstavbou.

Zelený život Zelený život je nadační fond Ligové fotbalové asociace, který podporuje děti ze sociálně slabších rodin. Nově jsou patronem David Lafata, historicky nejlepší kanonýr samostatné české ligy, a Antonín Fantiš, ofenzivní hráč Zlína. „Právě on je symbolem toho, koho Zelený život podporuje. Sám to v dětství a pak v životě neměl jednoduché,“ poznamenal Daniel Hajný, marketingový ředitel LFA.

Termíny jsou sobota a neděle od 16.00 a od 19.00 hodin, v zimních měsících se bude začínat o dvě hodiny dřív. Výjimečně lze mít páteční předehrávku či pondělní dohrávku. To využije například už ve druhém kole Slavia, aby měla víc času na přípravu na utkání 3. předkola Ligy mistrů.

Slavia je mistrem posledních tří sezon a je i velkým favoritem na další obhajobu. Na to bookmakeři vypsali nezvykle nízký kurz 1,44:1. Před startem minulého ročníku to bylo 1,95:1.

„Na titul Slavie sází šedesát procent sázejících, loni to bylo pětaosmdesát. Spartě věří třicet procent,“ říká David Vaněk, ředitel Fortuny, která je čtvrtým rokem generálním partnerem soutěže.

Všechna utkání odvysílá stanice O2 TV, která má práva až do roku 2024. Novinkou je mimo jiné multifunkční televizní studio, které divákům nabídne špičkové technologie včetně velkých LED zobrazovacích panelů i rozšířené a virtuální reality.