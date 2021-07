Trpišovský o Krmenčíkovi: Naši hráči z něj vždy měli respekt, může se dotknout stropu

„Z českých kluků, kteří byli na Euru, se k nám dřív připojil jen David Zima. To víte, on je dost hyperaktivní, navíc nemá děti, tak už se nudil,“ zažertoval kouč na předsezonní tiskové konferenci, kterou klub naveliko uspořádal v centru Prahy v budově bývalé Živnobanky.



A Trpišovský v sále hovořil o složité přípravě, nových posilách i cílech pro novou sezonu.

Nejzajímavějším novým jménem je zřejmě Michael Krmenčík.

Věřím, že je schopen se u nás ještě posunout, dotknout se svého stropu.

Opravdu?

Když jsem ho viděl v nějakých devatenácti nebo dvaceti letech, myslel jsem si, že v současnosti bude úplně jinde. Že bude na úrovni českých hráčů, kteří nyní hrají ve velkých evropských soutěžích. Potenciál na to má.

Ale po přestupu do ciziny se mu ho nepovedlo naplnit.

Zatím. Když byl v Plzni v největším rozkvětu, zasáhlo ho těžké zranění. Následné angažmá v zahraničí se nevyvíjelo podle jeho představ. Když jsem ho v Bruggách viděl, měl jsem pocit, že je schopen se dostat na vyšší level výkonnosti, že může být i lépe kondičně připravený. Bylo mu osmadvacet let, podle mě se dostává do nejlepšího útočnického věku, podívejte se třeba na Lewandowského, který je na vrcholu po třicítce.

Kam se může posunout Krmenčík?

Potenciál, který v něm dřímá, ještě nerozvinul, s tím souhlasím. Ale teď je v ideálním rozpoložení, má děti, rodinu. Věřím, že je schopný dát fotbalu úplně všechno.

Mezi fanoušky však jeho jméno zní kontroverzně. Nepatří k oblíbencům, má cejch potížisty. Berete to i proto jako další výzvu své trenérské kariéry?

Bavili jsme se spolu o všem, Michael si uvědomuje, že ve Slavii musí jít příkladem nejen na hřišti, ale i v soukromí. Zná principy, které vyznáváme. Nikdo není víc než klub. Není však jednoduché najít útočníka, jako je on. Trochu atyp, protože umí zakončit a je platný i zády k bráně. A má obrovskou sílu, pamatuju si, jak z něj v každém vzájemném zápase měli naši hráči velký respekt. Navíc nás přesvědčil i při osobním pohovoru, zúčastnili se ho všichni trenéři, agent, nepochybuji, že nám pomůže.

Kdy se k vám připojí?

Zatím je stále hráčem Brugg, takže se řídí podle jejich plánu. Po Euru má volno a připravuje se individuálně.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík (vlevo) a trenér Jindřich Trpišovský se radí během tiskové konference. Slávistická tiskovka: zleva místopředseda představenstva CITIC Europe Holdings Ču Kao-ming, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík a trenér Jindřich Trpišovský.

Co ostatní nováčci?

Musím říct, že klub odvedl při posilování skvělou práci. Přišli hodně kvalitní hráči, rozmanití, a přitom za skvělých podmínek. Celková částka odpovídá jednomu transferu, který jsme dělali v minulosti. A pokud budu konkrétní...

Ano?

O Aleše Mandouse jsme stáli dlouhodobě a jeho příchod je i přípravou na případný odchod Ondřeje Koláře. Ivan Schranz v české lize v posledních letech prokazoval, že typologicky se do našeho stylu hry velmi hodí. Má obdivuhodné fyzické parametry, skvěle vychází i v datech, dokáže dát gól hlavou i nohou, z brejku i po střele ze střední vzdálenosti. Když se objevila možnost ho získat, neváhali jsme. V našem systému může zahrát až čtyři posty podobně jako třeba Srdjan Plavšič.

Co Ubong Ekpai, nečekané jméno?

Přes Izrael jsme ho před lety přiváděli z Nigérie do Česka. Rok jsme s ním pracovali, pak si prošel nepříjemnostmi, zraněními, ale my věříme, že ho ve Slavii znovu dokážeme restartovat, že to nejlepší má před sebou. Uprostřed zálohy jsme pak sáhli po Madsenovi z Lince. Sledovali jsme ho už před rokem v Silkeborgu, ale on mezitím odešel do Rakouska. Při absenci Lukáše Provoda jsme chtěli střed zálohy posílit. Navíc jsme nevěděli, co bude po skvělých výkonech na Euru s Petrem Ševčíkem či Tomášem Holešem.

Zatím poslední potvrzenou posilou je Aiham Ousou, obránce ze Švédska.

Sice volba číslo tři, ale při osobním pohovoru nás zaujal a rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Na to, jakou má výkonnost a parametry, na to, že je mu jednadvacet let, jsme ho přivedli za velmi výhodných podmínek. Usilovali jsme sice o Sheriffa Sinyana z Molde, ale nedohodli jsme se. A další hráč ze švédské ligy, kterého jsme sledovali, odešel do Belgie.

Oisou je ale spíš nákup do budoucna, že?

Uvidíme, jak rychle se aklimatizuje. Třikrát s námi trénoval, zkusil si tréninkový zápas. Rozhodneme se, jestli zůstane, nebo ho pošleme na hostování do jiného ligového klubu. Aby si zvykal na jazyk, na prostředí, na místní specifika.

Jak těžké bude potřetí obhájit titul?

Samozřejmě, že to bude náročné. Týmy, které v sezoně neuspějí, mají vždy obrovskou touhu a motivaci se na první místo dostat. A konkurenti v Česku jsou silní.

Útok na první místo otevřeně vyhlásila Sparta.

Neustále doplňuje kádr, má zkušeného a úspěšného trenéra, který byl i u národního týmu. Mohl si do mužstva přivést své hráče, absolvoval s týmem přípravu... Do ligy se navíc vrací i model s nadstavbou, který je trochu jiný a přináší zase jiné nástrahy. Bude to těžké.

Mimochodem, jste připraven, že o některé hráče během přestupového období ještě přijedete? Blízko je minimálně odchod Abdallaha Simy.

A vím, že v sezoně zřejmě odejdou i další. Slavia zkrátka musí jednou za čas hráče pustit, i proto se na to průběžně snažíme připravovat. Zároveň jsme se však poučili, třeba z případu Vladimíra Coufala, že bychom měli mít vždy přichystanou adekvátní náhradu. Potřebujeme udržet naše sportovní cíle, před námi je stále hodně výzev.