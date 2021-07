Chceme Eden bez covidu, zvýhodníme očkované fanoušky, řekl Tvrdík

Získat čtvrtý ligový titul za sebou, postoupit do Ligy mistrů. Slavia před startem nového ročníku netroškaří, ani nemůže.

„V minulosti jsme k cílům přistupovali s pokorou. Ale dávat si jiné než maximální by od šéfa klubu, který má za sebou mistrovský hattrick, double, čtvrtfinále Evropské ligy, bylo alibistické,“ řekl Tvrdík na středeční tiskové konferenci. „Snažili jsme se trenérům vytvořit podmínky, aby ty cíle byly splnitelné.“

O čem ještě předseda slávistického představenstva mluvil?

O rozpočtu. „Snižovali jsme ho loni kvůli koronaviru. Pomohlo nám, že hráči souhlasili se snížením platů, bylo to kolem třiceti procent. My jsme jim to pak vrátili. Letos žádnou zvláštní restrikci nemáme. Považuju za vynikající, že se nám povedlo přivést vynikající posily za rozumné náklady. S tím jsem spokojen. Navíc příjmovou stránku může potěšit případný odchod Simy. Cena pro nás bude velmi příjemná.“

O odchodu Simy. „Jsou tři konkrétní zájemci. Intenzivně se jedná, záležitost je v pokročilém stavu a nebylo by korektní jména klubů zveřejňovat, když je jich víc. Musí se sladit zájmy hráče, agenta, Slavie a dohodnout s klubem, do kterého půjde. Spíš to vidím tak, že odejde. Může to být jediný hráč, o kterého trenér může přijít pro předkolo Ligy mistrů.“

O Stanciovi. „Na pondělním zasedání představenstva jsme se shodli, že Nico ve Slavii zůstává. Mrzí mě, jak ten nepřestup probíhal. Nedělám to rád, ale přistoupím ke kritice agentů hráče. Kdyby nám neavizovali, že transferová částka se může pohybovat kolem osmi milionů euro, tak bychom diskuzi s potenciálním kupujícím vůbec nezahajovali. První nabídka se pohybovala nad čtyři miliony euro, což byl pro nás šok, zklamání a atmosféra kolem toho byla velmi zbytečná. Nico je páteřní hráč, pro naše ambice je velmi důležitý. Je to nejlepší hráč na své pozici v české lize. Věřím, že najdeme společnou představu o další budoucnosti.“

O posilách. „Klíčová posila v tom přestupovém období je pro nás Michael Krmenčík. Jeho příchod je dokončen z devadesáti procent. Zatím to bude roční hostování s povinnou opcí. To se změní v přestup, když postoupíme do Ligy mistrů. S Bruggami jsme domluveni na částce, bude to 2,5 milionu euro. Zbývají doladit poslední detaily mezi kluby.“

O Aihamu Ousouovi. „Pečlivě ho vybral náš skauting. Je to hráč pro budoucnost. Musíme myslet na to, co bude jednou, až skončí nejlepší český stoper. Přestup se uskutečnil za výhodných podmínek pro Slavii, z toho mám radost.“

O Tarasu Kačarabovi. „Zůstává ve Slavii, prodloužili jsme hostování a je tam i opce. Hodnocení nechám na trenérovi, zlepšuje se, naplňuje očekávání. Pokud bude tento trend pokračovat, věřím, že opci uplatníme a v lednu dojde k definitivnímu přestupu.“

O dalších přestupech. „Plavšič a Ekpai přišli zadarmo, Schranz zase výměnou za jiného našeho hráče (Zeleného). Naplňují vysoký standard, který Slavia od posil očekává. Jsme rádi, že došlo k posílení i na pozici brankáře, že jsme získali Aleše Mandouse, přestože Ondřej Kolář zůstává. Máme silnou dvojku, reprezentanta. Mít kvalitní gólmany je dobré pro naše vysoké ambice. Máme nejlepší brankářskou dvojici v Česku.“

O Holešovi. „Byli bychom rádi, aby zůstal. Nabídka na něj přišla už před Eurem, tu jsme odmítli. Na mistrovství Evropy podával fantastické výkony, patřil k nejlepším hráčům nejen naší reprezentace, ale možná i na celém Euru. A proto je logické mu nabídnout novou smlouvu. Kdybych tady oznámil, že jsme na něj připravení přijmout nabídku, tak by mi trenér odešel z tiskovky. Jestli si neumíme představit něčí odchod, tak je to tenhle.“

O narušené přípravě covidem. „Variantu delta měl Oscar. Podařilo se nám situaci zvládnout, protože jsme dodržovali všechny epidemické předpisy. Možným elementem, který přispěl k tomu, že měl hráč lehký průběh, je i očkování.“

O Edenu bez covidu. „Máme naočkovaný celý tým, pouze tři nové posily nemají kompletní očkování. Brzy budeme v tomhle kompletní, to platí i o zaměstnancích v Edenu. Od srpna máme projekt stadion bez covidu. Budou na něj smět jen očkování, lidé s PCR testem ne starším než 48 hodin a lidé, kteří prodělali covid v posledních měsících. Chci vyzvat ostatní kluby, aby očkování zvážily.“

Fotbalisté Slavie slaví s fanoušky ligový titul v ulicích Prahy.

O zvýhodnění očkovaných fanoušků. „Sledoval jsem zápasy v Budapešti nebo ve Vídni a atmosféra byla úžasná. Považujeme za důležité, aby fanoušci na stadionu byli. Jednáme s hygienickou službou, ministerstvem i vládou, za jakých podmínek by bylo možné kapacity v hledištích zvýšit. K nám do Edenu může přijít necelých deset tisíc. Osm tisíc příznivců si už permanentku obnovilo. Předpokládám, že bude vyprodaný celý limit, který je zhruba 9 200. Fantastické číslo, za které jsem vděčný, fotbal bez fanoušků není úplný. Chceme fanoušky na stadionu, chceme aby byli chráněni. Budeme zvýhodňovat ty, kteří budou naočkovaní. Finančně i nefinančně. “

O Kúdelovi: „Chtěl bych apelovat na nejvyššího státního zástupce ve Skotsku, aby pokročil s řešením situace Ondřeje Kúdely. Osobně tam pošlu dopis. Chci upozornit, že se v této sportovní kauze nic neděje. Kúdela byl potrestán a už sedm zápasů nemohl hrát. Studovali jsme velmi pečlivě situaci ve Skotsku a nenašli jediný podobný případ, který se stal na hřišti a byl vyšetřován orgány činných v trestním řízení. Neexistuje žádný veřejný zájem stíhat Kúdelu, nic se ve vyšetřování neděje. Jde o bezprecendentní situaci. Chceme, aby stíhání bylo zastaveno. Je to důležité pro něj, pro klub, pro spravedlnost celé situace.“