Kádr jsme zase zkvalitnili, zní před startem fotbalové ligy z Ostravy

PŘIŠLI

Na přestup

Lukáš Budínský a Jiří Klíma z Mladé Boleslavi, Ladislav Almási z Ružomberku a Jiří Boula z Táborska, který ve svém klubu bude dosud hostovat.

Na hostování

David Lischka ze Sparty Praha.

Z hostování

Ondřej Chvěja z Pohronie, Roman Potočný ze Zlína a Denis Granečný z nizozemského Emmenu. Z dorostu Jaroslav Harušťák.



ODEŠLI

Na přestup

Patrizio Stronati do Puskás Akadémia, Daniel Holzer do Slovácka, Martin Fillo a Robert hrubý do Zlína.

Na hostování

Rudolf Reiter do Zlína, Ondřej Šašinka do Slovácka, Jakub Drozd do Táborska a Lukáš Cienciala do Dukly Praha.