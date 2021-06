Sanneh v Ostravě zůstává, má nahradit odcházejícího Filla

Sanneh v Baníku na jaře hostoval z estonského Paide, přičemž nastoupil pětkrát a pokaždé v základní sestavě, byť třikrát střídal už po poločase.

Muhammed Sanneh by měl spolu s Janem Juroškou na pravém kraji obrany nahradit Martina Filla, jenž zamířil do Zlína. „Na jaře jsme sledovali, jak se Mo popasuje s novým prostředím a naším způsobem hry. Bez problémů zapadl herně i charakterově. Má perspektivu, chce se zlepšovat, což je důležité,“ uvedl sportovní manažer Baníku Alois Grussmann.

Baník tak na Muhammeda Sanneha uplatnil opci. A jeho přestup je jedním z důvodů, proč odešel Martin Fillo.

„Uvolnit Martina bylo těžké rozhodnutí, protože to je profík se vším všudy. Jenže jeho vytíženost by už asi nebyla taková, jakou bychom si u něj představovali - a samozřejmě i on,“ řekl Grussmann.

To se ukázalo už v jarní části ligy, kdy Fillo sice nastoupil do posledních sedmi zápasů sezony, ale jen jednou v základu.

„Neříkám, že by se Martin do sestavy přes mladší hráče nedostal, ale minutáž by už zřejmě neměl takovou, jakou by si představoval. A on si ještě zaslouží pravidelně hrát,“ podotkl Grussmann.

Martin Fillo vzkázal, že Baník navždy zůstane v jeho srdci. „Bylo super být čtyři sezony součástí klubu, jako je Baník,“ prohlásil.

Připustil, že do Zlína ho lákal někdejší spolužák ze základní školy a spoluhráč z Baníku Václav Procházka. Toho naopak Martin Fillo zkraje roku 2018 přemlouval, aby šel pomoct Baníku.

Odejít by mohli také útočník Ondřej Šašinka a záložník Daniel Holzer, a to do Slovácka. „Nějaká jednání probíhají, ale uvidíme,“ řekl Grussmann.

Zájem je o stopera Patrizia Stronatiho. Toho si však trenér Ondřej Smetana přeje udržet.

Ostravští měli na jaře čtrnáct hráčů na hostování v první a druhé lize, z nichž by se mnozí měli vrátit do přípravy.

Ostravský Patrizio Stronati po faulu Tomáše Poznara ze Zlína

V nejvyšších soutěžích nastupovali Roman Potočný ve Zlíně, Rudolf Reiter v Brně, Robert Hrubý v Jablonci, Lukáš Kania v Opavě, ve slovenském Pohronie Ondřej Chvěja a v nizozemském Emmenu Denis Granečný.

Přijdou i nějaké nové posily? Hovoří se o útočníku Davidu Puškáčovi z Bohemians Praha 1905. A zájem Baníku trvá v případě brněnského útočníka Antonína Růska.

„Ještě je brzo na některé věci,“ upozornil Alois Grussmann. „Před přípravou bychom ale chtěli mít kádr z devadesáti procent pohromadě. Nějaké radikální změny v něm však nebudou. Chceme ho citlivě doplnit.“

Přípravu Baník začne 21. června, přičemž první duel odehraje o pět dnů později v Kroměříži s tamějším mužstvem.