Ostravský obránce Fleišman: Sezona se nám nepovedla, máme co napravovat

Fotbalisté ostravského Baníku si přáli sezonu před svými příznivci, kteří mohli v omezeném počtu na stadion, zakončit vítězně, leč ve slezském derby s Karvinou remizovali 1:1.

Budeme muset zapracovat i na hlavě, nebýt kolikrát zbytečně nervózní.

A zklamaní jsou i osmým místem. „Samozřejmě jsme čekali, že budeme výše,“ přiznal Jiří Fleišman. „Byla to však taková zvláštní sezona. Kvůli koronaviru byla furt nějaká pauza. Bylo to složité, ale všechny mančafty na tom byly stejně. Na to se vymlouvat nebudeme. Sezona se nám nepovedla.“

Byla důvodem i zlá koncovka?

Dá se říct. Šancí jsme si vytvořili spoustu. A byť třeba nebyly všechny stoprocentní, tak devadesátiprocentní určitě. Bohužel jsme je neproměňovali. Na gól se strašně nadřeme, a když už nějaký dáme, přestaneme zbytečně hrát a soupeř nám dá lacinou branku. Znovu musíme dřít a to nás stojí hodně sil. Navíc jsme jakoby v křeči.

Takže na tom musíte do příští sezony zapracovat?

Ano, a pořádně. Koncovku musíme mít lepší. Ale není to jen o útočnících, ale i o krajních hráčích a rovněž beci musejí útok podporovat, postarat se o servis pro útočníky, posílat jim dobré balony. A když je před branku dostaneme, musíme zachovat větší klid v zakončení. Máme, co napravovat.

Trenér Smetana říkal, že jste schopni porážet týmy, které jsou kolem vás a pod vámi, ale že stále nestačíte na ty nejlepší – Slavii, Spartu, Plzeň. Souhlasíte?

Neřekl bych, že nám to proti nim nejde. Na hřišti Slavie jsme i v deseti odehráli vyrovnané utkání (1:2). Každý zápas je jiný. Jde o to, jak do něj vstoupíme. Když do něj jdeme s prominutím... Jak bych to řekl slušně – neodvážně, neochotni bojovat a makat, soupeř se dostane na koně a ti kvalitní protivníci se z něj už těžko srážejí. Spíše bych řekl, že na ty nejlepší celky nestačíme spíše v hlavách než třeba fyzicky.

Jak je to možné?

Hlava dělá moc. Jestli hned zkraje budete chtít projít přes čtyři protihráče a pokazíte akci, poznamená vás to. Je potřeba začít jednoduchou přihrávkou a postupně si více věřit. Budeme muset zapracovat i na hlavě, nebýt zbytečně nervózní, že přijede Sparta, Plzeň, Slavie. Jsou to fotbalisti jako my tady, akorát jsou ochotni na hřišti běhat. My jsme si v určitých fázích zápasů dokázali, že to umíme také. Jen to musíme přenést do těžkých zápasů a nespoléhat na to, že porazíme mančafty od devátého místa dolů.

Přestože se vedení klubu snažilo najít pro vás mladší konkurenci, zůstal jste v Baníku levým obráncem číslo jedna a v základní sestavě odehrál 23 zápasů.

Cítím se furt dobře. Kdykoli čtu nějaký článek, kde se píše, že mi je třicet šest let, tak je to takové... Nelíbí se mi to. Na tréninku pracuji na sto procent, v zápasech také. Snažím se do hry dávat vše. A díky bohu se mi vyhýbají zranění, i když tuto sezonu jsem měl první svalové zranění za celou dobu, co hraji. Ale s tréninkovými dávkami problém nemám.

Sil tedy máte pořád dost?

Uvidíme, s čím přijde v letní přípravě nový trenér Ondra Smetana, ale věřím, že i to zvládnu. Teď si odpočinu a znovu začnu na sobě pracovat, chystat se na příští sezonu, abych trenérovi dokázal, že ještě mám sílu a chuť a mohu týmu pomoci. Budu rád za každý zápas, který ještě odehraji. Budu bojovat.

Třeba i jako stoper, kam se často nejzkušenější hráči přesouvají?

Několikrát jsem tam už nastoupil, ale není to otázka pro mě. Kdyby mě tam trenér někdy dal, odehrál bych to, ale tlačit se tam nebudu. Moje místo je na levém kraji obrany, kde se cítím dobře.