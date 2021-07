Baník řeší posily do ofenzivy, z Boleslavi mají přijít Klíma a Budínský

Devětadvacetiletý záložník Budínský je sice rodák z Prahy a odchovanec Slavie, ale vrací se do známého prostředí, jelikož pět let působil v Karviné. Je to tvůrce hry s výbornou kopací technikou. V první lize dal ve 183 zápasech 40 gólů.

Pětadvacetiletý Jiří Klíma je sice vysoký útočník, ale může hrát i na dalších postech. V 70 prvoligových zápasech za Jihlavu a Mladou Boleslav nastřílel patnáct branek, sedm v minulé sezoně.

Karvinští chtějí Juráska

Fotbalisté MFK Karviná přece jen ještě jeden přípravný duel odehráli na svém hřišti, ve středu podlehli polskému Górniku Zabrze 1:2.

Karvinští mimo jiné zkoušeli sedmnáctiletého útočníka Matěje Juráska, který se blýskl gólem. Je to jejich odchovanec, který v 15 letech přestoupil do pražské Slavie.

„Máme o něj zájem, je to šikovný kluk. Na jaře jsem ho viděl ve Vlašimi, kde hostoval,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber. „Chceme sestavu prokrvit, ať v ní jsou k Čmelíkovi, Sinjavskému a Mikušovi další rychlostní typy.“

Obránce Lukáš Neuer a španělský křídelník Ángel Sánchez Arévalo na testech neuspěli. „Hledáme dál,“ řekl Weber. „Ti, co by ještě měli přijít, by měli být opravdovými posilami.“