Jsme nároční hlavně sami na sebe, říká ostravský trenér Smetana

Co říkáte tomu, že hlediště budou moci být zaplněná až z poloviny?

Konečně. Na konci jara mohly přijít dva tři tisíce lidí a byl to neskutečný hukot. Pokud by nyní přišlo pět až osm tisíc diváků, bylo by to úžasné. I v dnešní covidové době by lidé měli být na fotbale.

Kdo bude vůdcem mužstva?

Lašty (brankář a kapitán Jan Laštůvka – pozn. red.). Má přirozený vliv na celý tým. On je lídr, příklad pro ostatní.

Jaké úkoly bude mít Tomáš Galásek, který rozšířil realizační tým?

S Honzou Baránkem se bude podílet na standardkách a bude mít individuální tréninky se záložníky. Podílet se bude i na skladbě tréninků, na všem kolem způsobu hry, taktice – to vše společně diskutujeme. Má velký podíl na chodu týmu.

Vyhovíte si?

Dosud jsme se neznali. Jen jsme se několikrát potkali a často si telefonovali. Do realizačního týmu ale zapadl, úplně se do něj hodí. Jsou to další zkušené oči. Na fotbal máme podobné názory. Jeho názory mají váhu.

Baník měl v minulé sezoně problémy se střílením branek. Říkal jste, že nyní máte tři gólové útočníky. Takže je znát zlepšení?

Zajíc dal v minulé sezoně osm gólů, Klíma sedm. Almasi jich moc neměl, ale věřím, že ukáže své kvality a bude pokračovat v progresu a góly dávat. Navíc na Tomášovi (Zajícovi) vidíme, že cítí konkurenci, a ta mu prospívá.

Z hostování se vrátil Potočný. Dostane více prostoru než v minulosti?

Ve Zlíně byl zvyklý na jiný způsob hry, takže se zprvu s námi sžíval. Ale vnímá, co po něm chceme. Prostor dostane. Máme čtyři křídla – zlepšuje se Sor, Buchta se na jaře zlepšil, Carlos (de Azevedo) dal minulou sezonu jedenáct gólů. Od nich očekáváme, že budou góly nejen připravovat, ale i dávat.