Pryč od moderny, pryč od staré party. Jak se mění fotbalová Plzeň

Když skončila Viktoria v uplynulém ligovém ročníku až pátá, šlo o pořádné překvapení. Čekalo se, že z nahánění Slavie ještě definitivně nevycouvala. Vždyť trenér Adrian Guľa jí v koronavirem silně poznamenané jarní části dodal potřebný elán, který tak moc potřebovala.

Přivedl si široký realizační tým, klub mu pořídil drahou záznamovou techniku, hráči si nemohli tréninkové jednotky vynachválit.

Jenže otočka do protisměru byla pořádně rychlá. Jako kdyby v Plzni nechtěně zatáhli ruční brzdu.

Vypozorovali jste změnu? Žádná velká prohlášení o prohánění Slavie, žádné mávání klacíky proti tankům. Tentokrát ne.

Když si loni před Vánoci odvezla Viktoria čtyřgólový výprask z Uherského Hradiště, zdálo se, že slovenský odborník definitivně přijde o důvěru. Nestalo se, jaro ještě stihl zahájit.

„Držím mediální dietu,“ odmítal tehdy Guľa, že by neutichající kritiku vnímal.

Od té chvíle vydržel ve funkci ještě šestnáct ligových zápasů, což bylo výrazně víc, než se čekalo. Zpackaný domácí duel s Příbrami, který skončil po chybách gólmana Aleše Hrušky 3:3, už ale znamenal odvolání.

„Rozhodli jsme se na základě neuspokojivých výsledků, a především špatného herního projevu, s nímž jsme nebyli spokojeni delší dobu,“ zdůvodňoval tehdy verdikt generální manažer klubu Adolf Šádek.



Přišla razantní změna.

Místo pokrokářského Guľy, který má za sebou stáže v evropských velkoklubech, nastoupil Michal Bílek. Pragmatik, jenž věří především v poctivou práci a vychází z pečlivé defenzivní hry.

„Určitě to teď bude změna k lepšímu. Konec za trenéra Guľy, to už byl doopravdy nudný fotbal. Plzeň vyhrávala skoro každý zápas na držení míče, ale bohužel jen na to. Dvě střely za zápas, to je přece málo. I největší fandové už byli nespokojení,“ glosuje tah vedení Zdeněk Michálek, který za Viktorii hrál a jako trenér ji dokonce pětkrát dostal do nejvyšší soutěže.

O titulu už ani slovo

Plzeň dokončila sezonu jako pátá, prohrála pohárové finále a nakonec i s trochou štěstí uhájila postup do Evropy. Malá náplast na totálně pokažený ročník.

Vypozorovali jste ale tu změnu?

Snad jen obránce Matěj Hybš na tiskovce před pohárovým zápasem s Brestem nadhodil, že první místo musí být jedním z cílů. „Chceme se o něj poprat, tady není o čem,“ sdělil.

Jako kdyby si ve Viktorii uvědomili, že daleko větší starosti než Sparta a Slavie jim budou v následujících měsících působit Jablonec, Liberec, Slovácko nebo třeba Ostrava.

Vždyť letos neuspořádala Plzeň ani tradiční tiskovou konferenci před startem sezony. Proč? Není to zas tak těžké odhadnout. Vždyť obvyklou sestavu na takovéto besedě tvoří trenér, kapitán, generální manažer a majitel.

Plzeňský kapitán Jakub Brabec ve sprinterském souboji se slávistou Oscarem.

Kouč Michal Bílek není neochotný, jen prostě veřejnou prezentaci nemusí, kapitán Jakub Brabec byl v létě jednou nohou na odchodu a o jeho budoucnosti stále není jasno. Generálním manažer a majitelem v jedné osobě je momentálně Adolf Šádek, kterému se na dotazy ohledně plánovaného prodeje Plzně a jeho spojení se Zbrojovkou Brno logicky odpovídat nechce.

A tak Viktoria mlčí.

Doufá, že si skrz předkola proklestí cestu do základní skupiny nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Už by bylo na čase. Doufá, že v lize bude konkurenceschopná i přes opatrnější aktivitu na přestupovém trhu. Doufá, že jí úvod ročníku nezdemolují četná zranění, jimiž kádr Západočechů trpí.

Konec staré party, teď už definitivně

Když odjížděl na dovolenou do Dubaje, ještě o své budoucnosti neměl jasno. Až v horkém emirátském počasí se David Limberský rozhodl: končím! V letadle oznámil uzavření profesionální kariéry své manželce, poté informoval i bosse Šádka.

Jestliže odchod osobností z Plzně trvá už nějakou dobu, tímto krokem odliv finálně vyeskaloval.

„Král západu odchází,“ naťukal Limberský na instagram. O měsíc později už v modrobílém domažlickém dresu zamával fanouškům v Luční ulici, v 99. minutě přátelského utkání vystřídal a ještě ve výstroji si vychutnával opřený o zábradlí v kelímku jedno čepované.



Kariéru zabalil také Tomáš Hořava, zpropadené koleno mu už nedovolilo pokračovat...

Zleva trenér Michal Bílek a bývalý hráč David Limberský sledují první trénink fotbalistů Plzně při zahájení letní přípravy.

Jaké jsou osudy party, jež Viktorii zařídila první dva tituly v historii? Tak třeba Petr Jiráček dohrává kariéru ve druholigovém Prostějově, rezervní gólman Martin Ticháček trénuje ve Spartě, Jan Rezek momentálně pořádá sbírky na pomoc moravským obětem tornáda, Vladimír Darida hraje bundesligu, František Rajtoral s Davidem Bystroněm a Mariánem Čišovským už bohužel nejsou mezi námi...

Mnoho členů však v klubu zůstalo, i když v nehráčských pozicích. Daniel Kolář šéfuje mládeži, zmíněný David Limberský je nadále součástí Viktorie, přestože přesnou funkci nemá, a Matúš Kozáčik, Marek Bakoš a Pavel Horváth fungují jako asistenti trenéra.

„Myslím, že Plzeň nebyla nikdy tak svázaná úkoly a herními činnostmi jako pod Guľou. Předpokládám, že Bílek s Horváthem jim dají větší volnost. Zvlášť Pavel, protože to byl vždycky hráč, kterému jste nemusel říkat, co má dělat. Měl to vrozené a v Plzni se mu hodně dařilo,“ chválí kouč Michálek návrat Horvátha do Viktorie.

Problém je ovšem v tom, že Západočechům schází lídr v kabině. Někdo, kdo by si vzal slovo a mužstvo by za ním šlo. Kapitán Jakub Brabec na to úplně nemá povahu, navíc o jeho odchodu se nadále spekuluje. Aleš Čermák, Pavel Bucha a další jsou introverti. Prostě žádný blázen, pokud se to tak dá nazvat. Spousta hráčů je v klubu nová.

„Myslím, že chybí někdo jako Hubník nebo Petržela, který uměl udělat v kabině zábavu. A trošku mě mrzí, že Limberský skončil. Já ho měl v dorostu i v chlapech a mužstvo uměl doopravdy strhnout. Chtěl vyhrávat. Zatím přišlo moře hráčů, kteří ho měli nahradit, ale nenašel se ani jeden takový,“ konstatuje Michálek.

Spousta otazníků, málo odpovědí

Jak bylo napsáno už v úvodu, tentokrát Viktoria nebude cílit pouze bezhlavě na titul. Oproti předchozí sezoně si toho je i vědomá. Stojí před ní složitý úkol, který loni nezvládla: správně rozložit zátěž během ligových a pohárových zápasů.

Nabrat v tabulce rychlou ztrátu může být devastující, ostatně to se právě loni v létě ukázalo. A nepostoupit do základní skupiny některého z evropských pohárů třetí rok pro sobě?

Fotbalový trenér Zdeněk Michálek

„Pokud ji neudělají, bude to neúspěch,“ tvrdí Michálek. Možná až moc mírně. Tohle by byl totiž už pořádný průšvih. Zvlášť když los předkol Evropské konferenční ligy Viktorii přál.

Jenže poradit si musí bez zraněného Lukáše Kalvacha, obvykle největší jistoty v plzeňské sestavě. Jak si poradí Modou N’Diaye, který ho bude muset nahradit, s přechodem na vyšší úroveň? Bude Jhon Mosquera produktivní jako v Liberci? A zaplní Matěj Hybš se Šimonem Faltou díru na levé straně obranné řady po Limberského odchodu?

Start sezony je pro pětinásobného českého šampiona klíčový. Ve čtvrtek pohárový začátek proti Brestu, v neděli první ligová bitva s Mladou Boleslaví. Nová Plzeň jde do boje.