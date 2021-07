Chceme výsledky i spokojené fanoušky, přeje si plzeňský kouč Bílek

Přípravu na novou sezonu máte za sebou. Povedlo se zapracovat na herních věcech tak, jak jste si představoval?

Myslím, že ano. Hlavně na soustředění v Rakousku, kde jsme měli výborné podmínky, jsme absolvovali všechno, co jsme chtěli.

Kádr se přes léto proměnil poměrně výrazně, dorazili například Ondřej Pachlopník a Jhon Mosquera. Jak tito dva zapadli?

Ondra je mladý hráč, který působil v Brně, kluk do budoucna. Je potřeba, aby dobře pracoval a řekl si o místo. Mosquera už je zkušený, hotový hráč, který prokázal své kvality jak v Bohemce, tak v Liberci.

Ve čtvrtek Brest, hned pak Boleslav Přípravnou fázi má fotbalová Viktoria Plzeň zdárně za sebou, nyní už ji čekají ostré zápasové zkoušky. Ta první přijde na řadu už ve čtvrtek, kdy Západočeši v domácím prostředí přivítají běloruské Dynamo Brest v rámci druhého předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy. O tři dny později, v neděli, pak Viktoria vstoupí do Fortuna ligy. Opět bude hrát doma, do Doosan Areny přijede Mladá Boleslav. „Obě soutěže jsou pro nás důležité. Soustředíme se vždy na nejbližší zápas, ke všem budeme přistupovat s maximální soustředěností,“ říká kouč Michal Bílek.

Další dvojice, Modou N’Diaye a Marián Tvrdoň, přišla nejprve na zkoušku. Čím vás přesvědčili, že si zaslouží místo v Plzni?



Modou mě velmi překvapil. Nejen tím, jak snášel tu fyzickou zátěž, se kterou si poradil velmi dobře, ale i herními věcmi. Zvládal to výborně a v zápasech, do kterých nastoupil, nás přesvědčil o tom, že do kádru patří. Jsem rád, že tady s námi bude. Marián je dobrý gólman, kvalitu prokázal už ve druhé lize v Ústí a je to další konkurence pro zbylé dva naše brankáře.

Místo v kádru si udrželi i Hlavatý, Šulc, Koželuh, tři plzeňští odchovanci.

Míša Hlavatý už v Pardubicích, kde hostoval, ukázal své kvality. Je to herní záložník, kope oběma nohama, kombinačně je silný. Záleží na něm, jak se prosadí, šanci určitě dostane. Šulcík kvality prokázal, je to člen základní jedenáctky, silný do ofenzivy, po převzetí míče jde přímo k soupeřově brance. Pepa Koželuh je perspektivní, ale potřebuje hrát. U něj ještě zvážíme, zda zůstane, nebo ho pošleme ještě někam na hostování.

V přípravě vás ale kosila zranění, zdravotní potíže postihly zhruba desítku hráčů. Jak jsou na tom Lukáš Kalvach s Milanem Havlem? Bez nich si základní sestavu jen těžko představit...

Oba se zranili v utkání s Domažlicemi. Kalvach má poraněný kotník, bude to trvat poměrně dlouho. Havel se podrobil artroskopii kolene, věřím tomu, že do tří týdnů se plně zapojí do tréninku.

Kdo z dalších marodů se vrací?

Chorý i Pernica. Věřím, že do prvního ostrého zápasu kádr bude zase silnější. Ani Čermák a Ba Loua s námi neabsolvovali buď vůbec, nebo jen částečně soustředění v Rakousku. Byla to určitá komplikace, ale předtím všechno odtrénovali a věřím, že do herní pohody se brzy dostanou.

A co Lukáš Hejda, který si proti Příbrami zlomil nos?

Už to vypadalo, že je vše v pohodě, ale zranění se bohužel obnovilo. Uvidíme, jak dlouho bude mimo. Je to škoda, Lukáš je pro nás velmi důležitý hráč. Ale zranění k fotbalu patří, musíme si s tím poradit.

Už máte jasno o sestavě pro pohárové předkolo s Brestem?

Vzhledem k tomu, že se do kádru někteří hráči vracejí, ještě nejsem na sto procent rozhodnutý, v jaké sestavě nastoupíme. Ale samozřejmě se bude blížit tomu, jak jsme začali poslední přípravný zápas.

Jakým stylem se chcete na hřišti prezentovat?

Budeme chtít mít dobré výsledky, to je základ. A chceme se prezentovat hrou, která uspokojí fanoušky. Ve středu pole máme fotbalové hráče, kombinačně silné. Chceme držet míč, dobře kombinovat. A po stranách máme velmi rychlé hráče, tahavé dopředu. Budeme chtít hodně útočit. Chceme to všechno skloubit tak, aby spokojenost byla po všech stránkách. S výsledky i hrou.