Plzeň může narazit i na Trabzonspor, Slovácku hrozí Kodaň i Žilina

Třetí předkolo Konferenční ligy má termíny čtvrtky 5. srpna a 12. srpna.

Aby v těchto dnech hrály, musí Plzeň i Slovácko překonat soupeře nejprve v druhém předkole, což jsou Dinamo Brest, resp. Lokomotiv Plovdiv. První duely se hrají už tento čtvrtek 22. července, odvety o týden později.

Jak je to před losem 3. předkolo Konferenční ligy Soupeři pro Plzeň

Trabzonspor

Aberdeen/Häcken.

Dudelange/Bohemians Dublin

Žalgiris Kaunas/The New Saints Soupeři pro Slovácko

Apollon Limassol - Žilina

Sūduva - Raków Čenstochová

Hammarby - Maribor

FC Kodaň - Žodino



Před losem 3. předkola Evropská fotbalová unie (UEFA) jako obvykle rozdělila účastníky do několika skupin.

V šesti skupinách jsou čtyři týmy či dvojice z 2. předkola nasazené a čtyři nenasazené, v jedné jsou tři a tři.

Losovat se budou jen čísla.

Z českých zástupců v Konferenční lize je při losu třetího předkola nasazená jen Plzeň.

Může narazit na přijatelné, ale i nebezpečné protivníky. Hrozí jí například Trabzonspor či lepší z dvojice Aberdeen - Häcken.

Spokojenost by panovala v případě, že k Plzni bude nalosována lucembursko-irská dvojice Dudelange - Bohemians Dublin, nebo litevsko-velšská Žalgiris Kaunas - The New Saints.

Slovácko jako nenasazené může narazit na vítěze duelů Apollon Limassol - Žilina, Sūduva - Raków Čenstochová, Hammarby - Maribor, nebo FC Kodaň - Žodino.

Nejtěžší los by představoval FC Kodaň, pokud by postoupil přes běloruského protivníka.