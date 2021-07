Výjimečná sezona Slovácka. Znovu chceme skončit co nejvýše, říká Svědík

„Začínáme pěkně zostra. Asi se na nás podepíše cestování, ale na to se nelze vymlouvat,“ prohlásil trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík před průlomovou sezonou skromného klubu z Uherského Hradiště. Ve čtvrtek do ní skočí zápasem druhého předkola Evropské konferenční ligy, v neděli rozjede pod Ještědem nejvyšší tuzemskou soutěž, ve které bude obhajovat historické čtvrté místo. Za týden si stejnou dvojkombinaci zopakuje.



„Laťku jsme si nastavili vysoko. A znovu chceme skončit co nejvýše. Konkrétní cíle jsme si ale nestanovili,“ řekl Svědík na pondělní online tiskové konferenci.

Žádná bombastická vyhlášení. To není styl Svědíka ani Slovácka, které se na začátku milénia třikrát ukázalo v dnes už zaniklém letním Poháru Intertoto. Ale až konferenční liga je plnohodnotným evropským pohárem.

„Ani jsme nestihli oslavit minulou sezonu a už jsme museli makat na nové,“ odfoukl si výkonný ředitel Slovácka Petr Pojezný. Klub v přípravě na Evropu neponechal nic náhodě. „Nečekali jsme, že toho bude tolik. Aby byla naše účast důstojná, najali jsme si externí spolupracovníky.“ Po úvodním předkole budou v Hradišti plus minus na nule, kýžený finanční profit přijde až s případnými dalšími postupy.



„Jsme rádi, že jsme nemuseli letět třeba do Ázerbájdžánu,“ podotkl Pojezný.

Na odvetu by se mohlo podle posledních informací podívat pět tisíc fanoušků. V prodeji jsou zatím permanentky „Spolu do pohárů“, které platí i na Evropskou konferenční ligu, samotné vstupenky na domácí zápas v ceně od 499 korun klub nabídne nejdříve v pátek.

Plovdiv - Slovácko Čtvrtek 19.00 online

V Plovdivu na hráče dýchne závan časů, kdy byly obě země součástí socialistického bloku.



„Stadion připomíná éru komunismu. Kolem hřiště je atletická dráha, jedna tribuna zbouraná, každý den je tam 35 stupňů Celsia, což se podepisuje na trávníku. Není tak kvalitní jako u nás,“ představil dějiště čtvrtečního utkání sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Martin Svědík, trenér fotbalistů Slovácka

Na to ale v Uherském Hradišti nemyslí. Pro většinu hráčů Svědíkova mužstva půjde o první kontakt s evropskými poháry.



Když postoupí, čeká je zřejmě dánský velkoklub FC Kodaň

„Pro kluky bude let, předzápasový program a všechno kolem nové. Ani jsem nedoufal, že bych něco takového mohl ve Slovácku ještě zažít. Těším se. Lokomotiv je těžký soupeř, ale ani my nejsme lehký protivník,“ pronesl kapitán Michal Kadlec, jenž spolu s Milanem Petrželou odehrál v evropských pohárech více utkání než zbytek týmu dohromady.



Petrželův start je ale kvůli nevyzpytatelnému zranění nejistý. Pokud se Slovácku povede Plovdiv vyřadit, narazí s největší pravděpodobností na vítěze dvojzápasu FC Kodaň vs. běloruské Torpedo Žodino. Tak daleko se ale Svědíkova parta nedívá. Horizontem je nedělní ligový mač v Liberci.

„Liga a pohár bude úplně jiný sport,“ vnímá Svědík rozdíly mezi soutěžemi. Na to, aby do každé postavil jinou jedenáctku, nemá Slovácko hráčskou kapacitu. „Kádr jsme ale skládali tak, aby byl co nejširší. Sestavou bude potřeba míchat,“ ví Svědík.

Až na útočníka Jana Klimenta udrželi v Hradišti úspěšný tým. Zůstal i stoper Hofmann, který nejdříve odmítl prodloužit smlouvu.

Z kvarteta letních posil má jisté místo v zahajovací sestavě jen brankář Nguyen, blízko k ní je také univerzál Holzer. Mladý Černohorec Merdovič a útočník Šašinka, který už ve Slovácku působil, potřebují čas, aby se adaptovali na náročné Svědíkovy požadavky.

Soupeře do přípravy vybíral tak, aby se co nejvíce blížili stylu hry Lokomotivu, který hodně sází na zahraniční hráče. Výsledkově Slovácku klapla (6 výher, 1 remíza), ke hře měl Svědík jako vždy výhrady.

„Neznamená, že když vyhrajeme, nemáme co hodnotit. Výkony nebyly optimální, měli jsme rezervy,“ ví Svědík.