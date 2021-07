Svědík před pohárem v Bulharsku: První utkání bude asi oťukávaná

„Z Boleslavi vím, o co jde. Jak já, tak celý tým se těšíme. Doufám, že jsme dobře připravení,“ řekl Svědík na předzápasové tiskové konferenci na stadionu Lokomotivu.

Kdo je favoritem dvojutkání?

Je to duel, ve kterém jsou šance hodně vyrovnané.

Jaký výsledek byste bral před odvetou?

O nás je známé, že každý zápasech chceme vyhrát. Vzhledem ke koeficientu naší země je důležité, abychom získali body. Hlavně první utkání bude asi oťukávaná. Zpočátku budou oba týmy možná opatrné, ostražité. Vítězství by bylo pěkné, ale nic by neřešilo. Musíte ho potvrdit ve druhém zápase.

O sestavě jste rozhodnutý?

Základní jedenáctku v hlavě máme, ale může ji ještě ovlivnit zdravotní stav hráčů.

Jak důležité budou pohárové zkušenosti Kadlece s Petrželou?

Není to jen o těchto dvou hráčích. Je to o týmovém výkonu. Tak to máme postavené. Pravda je, že tihle hráči jsou základním stavebním kamenem naší osy. Od nich se týmový výkon odvíjí.

Soupeř ztratil dva stabilní obránce. Může to hrát roli?

Lokomotiv několikrát dokázal, že umí dobře pracovat, dobře si vybírat hráče. A jestli věděl, že jim odcházejí, sehnali si adekvátní hráče do svého systému. V týmu má více kvalitních hráčů, na které si musíme dát pozor. Hlavně v ofenzívě.

V Plovdivu panují v létě obvykle velká vedra. Jste rádi, že teploty mají zůstat podle předpovědi pod třicítkou?

Počasí je podobné jako u nás, nebo jaké jsme zažili ve Slovinsku na soustředění. Na tohle jsme připravení.