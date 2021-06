Slovácku to pálí, v přípravě dalo 11 gólů ve dvou zápasech

„Je to jen dobře pro sebevědomí všech kluků. Vítězství jsou přesvědčivé, ale nesmíme usnout na vavřínech a chtít dát tolik gólů každý zápas. Abychom to nezakřikli, aby nám to padalo pořád,“ přeje si záložník Lukáš Sadílek, který se proti Prostějovu prosadil dvakrát.

„Vypracovali jsme si dost šancí. Některé akce byly pěkné. Doufám, že jsme diváky potěšili góly,“ usmíval se Sadílek po druhém ze tří utkání, které Slovácko odehraje na Širůchu ve Starém Městě.

V úterý tam bude od 16 hodin hostit nováčka nejvyšší slovenské soutěže Liptovský Mikuláš.

Trenéři Slovácka protočili v obou utkáních dvě jedenáctky. A spokojenější byli po zápase s Prostějovem, ve kterém vyzkoušeli dvě různá rozestavení. „Předvedli jsme lepší výkon než minule s Vyškovem. První poločas, kdy měl soupeř sílu, jsme dali tři góly. Spoustu akcí jsme nedohráli,“ dodal asistent trenéra Josef Mucha.