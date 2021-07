Na Brest bez pěti zraněných. Budeme dobývat, tuší plzeňský trenér Bílek

Pro přípravnou fázi si Bílek nechal hodně širokou sestavu, což může nyní zužitkovat. Do brány zřejmě pošle Aleše Hrušku, ostrou premiéru by měl absolvovat senegalský záložník Modou N’Diaye.

Prozradíte, o které fotbalisty se nemůžete opřít?

V tomhle zápase určitě nebudou hrát Staněk, Hejda, Bucha, Kalvach a Havel. Všechno jsou to hráči, kteří mají určité zdravotní problémy.

Jak složitě se vám bude tedy sestava skládat?

Je pravda, že jsou to pro náš tým poměrně důležití hráči. Na druhou stranu máme kádr dostatečně široký na to, aby si s tím nějakým způsobem poradil. Zranění a nemoci přicházejí, s tím musíme počítat. Věřím, že kluci, kteří nastoupí, odvedou dobrý výkon a po zápase budeme všichni spokojení. Nemám z toho nějak zamotanou hlavu.

Pozitivem může být povedená příprava, během které dostal šanci velký počet hráčů.

Na soustředění jsme sehráli tři poměrně těžké zápasy proti jednomu rumunskému týmu a dvěma ruským, vedli jsme si poměrně dobře. Mám z toho dobrý pocit, ale byly to jen přípravné duely a první soutěžní nás teprve čeká. Bude to o něčem jiném, chceme v evropských pohárech hrát a první domácí utkání potřebujeme zvládnout. Jsem přesvědčený, že to bude dobré jak herně, tak výsledkově.

Co čekáte od Brestu, průběžně osmého týmu běloruské ligy?

Soupeř v domácí soutěži inkasuje málo, z patnácti zápasů dostal deset branek. To znamená, že do defenzivy hraje hodně poctivě. Má hodně remízových utkání. Hráči Brestu ale chodí hodně rychle dopředu, v tom jsou nebezpeční. Hlavně ukrajinský útočník je velice nebezpečný, má velmi dobrou střelu. Jak z pokutového území, tak mimo něj. Budeme si muset dávat velký pozor. Zabezpečená obrana a bleskové brejky, to je jejich velká síla.

Matěj Hybš před Brestem Vzhledem k početným zraněním je velmi pravděpodobné, že se v základní sestavě objeví také krajní obránce Matěj Hybš. Oproti zvyklosti možná bude muset hrát na pravé straně. „Nastoupil jsem tam dvakrát ke konci minulé sezony. Je to pro mě specifické. Když to ale nastane, tak si nemyslím, že by to měl být problém,“ líčí. A co si myslí o Brestu, plzeňském soupeři? „Nedostává góly, neprohrává. Celých devadesát minut budeme muset být v pozoru,“ říká Hybš.

Předpokládáte tedy, že budete muset do protivníka bušit?

Pravděpodobnost, že budeme dobývat, je velká. Nejsem ještě stoprocentně rozhodnutý, v jaké sestavě nastoupíme. O dvou postech ještě přemýšlím. Budeme chtít útočit a vyhrát, musíme dostávat hodně balonů do pokutového území a pokoušet se o střelbu.

Brest bude rozehranější, běloruská liga se hraje odlišným systémem. Týmy mají za sebou už patnáct kol, jak jste zmínil.

Určitá výhoda to pro něj může být, ale velkou váhu tomu nepřikládám. Jsme teď po přípravě, sehráli jsme tři těžké zápasy. Věřím tomu, že po herní stránce nebudeme zaostávat. Spíš se zabývám tím, jakým způsobem uspět, než jestli jsou oni v nějaké výhodě.

Jak je na tom Jakub Brabec, který má za sebou Euro?

Kuba se vrátil ze srazu a měl asi čtyři dny dovolené, což tedy nebylo moc. Já jsem s ním po šampionátu mluvil a chtěl jsem, aby přijel co nejdřív, protože jsem viděl, v jaké jsme situaci. Odehrál hned zápas a vedl si velmi dobře. Vítám, že je zdravý a je tu s námi. Uvidíme, jak to bude v budoucnu a jestli na něj přijde nějaká nabídka.

Od nové sezony už neplatí pravidlo, které zvýhodňovalo góly vstřelené na hřišti soupeře. Může se to podepsat na vašem herním stylu?

Určitá změna to je, ale jestli chceme postoupit, tak prostě musíme dát o jeden gól víc než soupeř. Je to jednoduché.

S Brestem máte osobní zkušenost, před rokem vás Bělorusové jako trenéra Astany vyřadili po divoké prohře 3:6. Chcete se pomstít?

Tohle mužstvo Brestu už je jiné, došlo k velkým změnám. A já netrénuju Astanu, ale jsem v Plzni. Moje zkušenost dobrá není a moc bych si přál, aby nám tenhle dvojzápas vyšel jednoznačně líp.

Už víte, jakou formaci využijete? Čtyřčlennou, nebo pětičlennou obrannou řadu?

Ve čtvrtek vyběhneme v rozestavení se čtyřmi obránci. Ale nevylučuju, že během sezony to můžeme změnit. Na soustředění jsme se však víc věnovali tomuhle systému.

Na zápas by už mělo dorazit kolem pěti tisícovek fanoušků.

Samozřejmě to vítám. Když jsem viděl, kolik bylo lidí ve Vídni na Spartu, tak to bylo úžasné. Těšíme se, až se fanoušci na stadion vrátí. Proto hrajeme fotbal.