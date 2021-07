Po Maradonovi potopa. Pohárový soupeř Plzně se vrací do reality

Podobné divočiny nejsou ve vyspělé Evropě častým zvykem, proto to působí trochu jako bláznivý příběh. Jenže v Bělorusku je možné všechno, což je v posledních měsících dobře vidět. A je tomu tak i na fotbalovém poli, vždyť Dynamo Brest stihlo za posledních pár let představit movitého šejka jako nového majitele, nechat se napálit božským Diegem Maradonou a spadnout z výšin zpátky do průměru.