Plzeňský kouč Bílek po generálce: Sestava na Brest by měla být podobná

Nyní se tým vrátí do Plzně, kde jej bude Bílek připravovat na úvodní střetnutí 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Dynamu Brest. První duel je na programu ve čtvrtek v Doosan Areně.

Splnil poslední zápas soustředění po herní stránce vaše očekávání?

Jsem spokojený s tím, že jsme neinkasovali, že jsme vyhráli a že se trefil hrotový útočník. Myslím, že v první půli jsme podali dobrý výkon. V té druhé to byl spíš takový boj. Sestava, která by mohla eventuálně vyběhnout i za týden (proti Brestu), odvedla solidní výkon. Bylo tam všechno, co jsme chtěli. Drželi jsme míč, dobře jsme kombinovali a hráli jsme poctivě dozadu. Všechno to tam bylo a uvidíme, jaký bude zdravotní stav.

Dvakrát jste vyhráli, jednou remizovali. Potěšil vás herní kemp i po výsledkové stránce?

Celé soustředění bylo výborné, podmínky byly skvělé, Plzeň sem jezdí dlouhodobě. Měli jsme štěstí na počasí, sehráli jsme tři velmi těžká utkání.

Vyzkoušeli jste si dva zápasy proti ruským soupeřům. Může být běloruský Brest, na který narazíte v předkole Evropské konferenční ligy, typově podobným mužstvem?

Uvidíme. Brest v domácí lize teď hodně remizuje, vůbec neinkasuje, hraje velmi dobře dozadu. Tula byla hlavně ve druhém poločase dopředu hodně nebezpečná, takže naši defenzivu prověřila. Byly to výborné zkoušky.

Proti Tule ani Ufě jste neinkasovali, to je další dobrá zpráva.

Tak jednoznačně. Pokud chceme vyhrávat, tak musíme hrát poctivě dozadu. Přestože tam Tula měla nějaké šance, tak jsme neinkasovali.

O jedinou branku závěrečného utkání se postaral Jean-David Beauguel. Jak se vám v přípravě pozdává?

Všichni útočníci jsou tu od toho, aby dávali góly. Beauguel splnil to, co od něj potřebujeme. Musí být nebezpečný v pokutovém území, je silný v soubojích, dovede dát zpětnou přihrávku do šance, jak už v minulosti ukazoval. Jsem i spokojený s tím, jak pracuje. Jsem rád, že tu je on i Chorý. A věřím, že Matějka taky dostane příležitost.

Byla sestava, kterou jste vyslal do generálky, shodná s tou, již nasadíte i proti Brestu?

Logicky je podobná, protože to byl poslední zápas. Ale jestli bude totožná? Uvidíme, jaký bude zdravotní stav.