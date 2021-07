Čekal jsem větší šťávu, musíme se zlepšit, nabádá trenér Bílek po Brestu

Vzhledem k četným zraněním vsadil Bílek třeba na Michala Hlavatého s Pavlem Šulcem, dva mladé středopolaře, kteří si odbyli pohárový debut.

Doufal, že Plzeň udrží nulu a do Jerevanu, kde se bude hrát odveta, pojede aspoň s dvoubrankovým náskokem. Ten se ovšem rozplynul a kouči Viktorie se hodně ulevilo, když hostující stoper Affi v závěru poslal míč jen nad břevno.

Z jasného průběhu bylo nakonec drama.

Myslím, že první půle byla poměrně slušná. Dali jsme dva góly a třetí mohl po přestávce přidat Beauguel. Šanci jsme ale neproměnili, soupeř začal být aktivnější a druhý poločas se nám vůbec nepovedl. Měli jsme ze zápasu vytěžit víc.

Co se stalo, že se váš výkon po změně stran tak zhoršil?

Nedrželi jsme dobře balon, byly tam zbytečné ztráty. Chtěli jsme hrát pozorně zezadu, abychom neinkasovali, a ohrozit branku soupeře. To se nám nepodařilo. Příčiny těžko hledat, víc budu moct říct, až se na to podívám znovu.

Jak se vám zamlouval výkon středové dvojice Hlavatý, Šulc?

Hlavatý hrál za Plzeň první soutěžní zápas, bylo to pro něj těžké, ale je to kluk, který se v minulé sezoně prosazoval v Pardubicích. I v přípravě hrál solidně, dostal příležitost. Snažil se. Chtěli jsme, aby byl nositelem kombinace, ale nedařilo se to. Nejen jemu. Šulc je platný v ofenzivě, má dobré náběhy, byl hlavně v první půli hodně vidět.

A co říkáte na výkony krajních záložníků? Dopředu se jim příliš nedařilo...

Nechci hodnotit jednotlivce, pro mě je vždycky důležitý týmový výkon. Utkání si rozebereme a hráčům řeknu, jak jsem to viděl a co je potřeba zlepšit. Čekal jsem větší šťávu, musíme se zlepšit.

Netrápí vás, že Jean-David Beauguel neskóroval?

Udělal spoustu práce, je pro nás hodně platný. Dostal se do šancí, dobře se uvolnil a těžko mu něco vyčítat. Udělal všechno správně kromě toho, že netrefil bránu. Pozitivní je, že ty šance má. Věřím, že v dalších zápasech je bude proměňovat.

Kde nastala chyba u obdrženého gólu?

Z mého pohledu je opravdu těžké, abych se k tomu vyjádřil, když jsem to ještě neviděl. Ale je to obrovská škoda. Byli jsme v držení míče, přišla ztráta a soupeř z rychlého protiútoku udeřil.



Jak vnímáte fakt, že odvetu hrajete na hřišti soupeře? I když na takovém improvizovaném...

Těžko říct. Velkou radost, že jedeme do Jerevanu, nemáme. Bude nás tam asi čekat velké teplo, to ale bude pro oba stejné. Nic není hotové, musíme se zodpovědně připravit. Musíme být lepší.

Už tušíte, jak k odvetnému zápasu přistoupíte? Budete od úvodu útočit, nebo začnete opatrněji?

Zatím o odvetě nepřemýšlím. V neděli nás čeká ligový zápas, na ten se budeme teď soustředit.

Jak je na tom stoper Filip Kaša, který musel kvůli zranění vystřídat?

Těžko říct. Má problémy s ramenem a teprve se dozvíme, jak na tom je.