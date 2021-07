Debut za Plzeň v pohárech? Nepřipouštěl jsem si to, tvrdí Hlavatý

Dokud se Pavel Bucha s Lukášem Kalvachem neuzdraví, zřejmě si bude muset Hlavatý na podobnou roli zvyknout.



Plzeň - Brest 2:1, vítězný vstup do Konferenční ligy, pálili Šulc a Kaša Úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy

Vnímal jste tu důležitost utkání a své pozice?

Snažil jsem se na zápas co nejvíc soustředit, ale zároveň si to úplně nepřipouštět a snažit se hrát jako doposud. Šel jsem do toho trošičku s volnější hlavou, ale zároveň koncentrovaný.

Aspoň už mohli přijít diváci, dorazilo jich necelých pět tisíc...

Atmosféra byla výborná, fanouškům se sluší poděkovat.

Jaký byl Brest soupeř?

Hrálo se mi dobře. V první půli jsme líp drželi balon, bylo to kombinačně lepší. V tom druhém ukázal soupeř svoji kvalitu, párkrát nás zmáčkl ve vápně a měl tam nějaké náznaky. Závěr bylo třeba dohrát bezpečně bez inkasování, je to škoda.

Plzeň má momentálně hodně zraněných. Říkáte si, že nahradit je je vaším úkolem?

Možnost vnímám, ale neberu to tak, že musím kluky nahradit. Především chci, aby byli všichni zdraví a vrátili se na hřiště, aby byla konkurence co největší a tým co nejlepší.