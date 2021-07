Olomouc znovu pod dohledem trenéra Jílka: Chce být odvážná a zábavná

Po dvou průměrných sezonách pod trenérem Radoslavem Látalem, jehož zase nahradil navrátilec ze Sparty Václav Jílek, spíš vtip v příjemné letní atmosféře. Ale zároveň dokládá jistá očekávání. Především na způsob hry. Nejlépe ho má definovat jedno slovo: ODVAHA.



Představit si za ním můžete aktivní způsob boje. Celoplošně. A zase i více kombinace. Sigma by měla být jiná. Puntičkář Jílek, pedagog z Litomyšle, otec tří dětí a olomoucký srdcař, hráče učí trpělivě svou filozofii. Návyky. Automatismy. „Žádné nakopnout a běhejte,“ shrne. „Chceme se pohybovat co nejvýše, ale hlavní cíl je nastavit kvalitní trénink a přenést naše impulzy na hřiště. Chceme hrát aktivně, dynamicky.“

Vedle sedící kapitán Roman Hubník kývne: „Každý trenér má svoje praktiky. Věřím, že co jsme za poslední měsíc odtrénovali, přeneseme do zápasu, budeme aktivní po celém hřišti a přinese nám to body.“

Jílek svou třídu zatím chválí: „Kluci k tomu přistupují perfektně. Ale nemůžeme si myslet, že po měsíci budou hrát podle našich představ. Z kabiny však cítím správnou energii. Věřím, že budeme schopni gradovat výkony.“

Olomoucký trenér Václav Jílek.

Pomoct k tomu mají i góly hroťáků Vaněčka a žádaného Růska, o kterého vyhrála Sigma přetahovanou i díky finanční spoluúčasti někdejšího akcionáře klubu Josefa Lébra. „Je to náročné, když není jen jeden klub ve hře, zájem byl ještě ze dvou. Otázku pana Lébra nemusíme komentovat,“ odmítl informaci potvrdit sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.



Lébrova injekce ovšem není zásadnější zpráva než ta, že Sigma stopla jednání o vstupu do klubu jiných místních podnikatelů a hráčských legend v čele s Pavlem Hapalem. Každopádně palčivou otázku útočníka vyřešila.



„Dlouhodobý problém byla absence více kvalitních hrotových útočníků schopných střílet branky. Tento zásadní bod se nám podařilo splnit,“ těší Jílka. Zatímco Minář s doplněním týmu ještě zcela spokojený není: „Stát se může cokoli, dokud neskončí přestupní termín.“

Sedmatřicetiletý mazák Hubník ovšem hlásí: „Tým je silnější, kluci, co přišli, zapadli nejen fotbalově, ale i povahově velice dobře. Udělal se hladový mančaft po úspěchu a já věřím, že ho uděláme.“

Co by to znamenalo? Ne zrovna titul, ale návrat do evropských pohárů, jak se to pod Jílkem povedlo Sigmě naposledy před třemi roky.

Olomoucký klubový maskot Sigmund s hosteskou.

Pamatujete, jak nažhavení sigmáci po postupu z druhé ligy šturmovali soutěží a naháněli i hvězdy Sevilly? Od té doby se toho však dost změnilo. Kádr především. Chybí kombinační typy jako Kalvach, Falta, Plšek nebo Houska. I když...

Jemelka zatím zůstává, Houska má dveře zpátky otevřené

Dirigent hry David Houska stále hledá angažmá, a pokud by ho nenašel, Minář na dotaz MF DNES nevyloučil možnost, že podzim může začít zase na Andrově stadionu.

„David ví, že může zvednout telefon. Dveře má otevřené.“

Minář také potvrdil, že jednání s belgickou Lovaní o přestupu stopera Václava Jemelky jsou ukončena. Minimálně sezonu reprezentační obránce zahájí doma v Olomouci. Nikoli ovšem v sestavě, neboť podobně jako klíčový záložník González se vrací po zranění s kondičním deficitem. Herní vytížení dohání i útočník Zifčák.



Je tak pravděpodobné, že v sobotním ostrém startu sezony na Spartě začne Sigma s velezkušenou stoperskou dvojicí Hubník – Beneš, kterou asistent Jiří Saňák s úsměvem přirovnává k italským mistrům Evropy Chiellinimu s Bonuccim. „Cítím se dobře,“ ujistí kápo Hubník. „Věk je jen číslo. Nejdůležitější je zdraví.“ Pak chvíli vzpomínal, kolikátou to sezonu vlastně začíná. „Devatenáctou, jestli se nepletu,“ přemítal. „Kluci, co přišli, ještě nebyli na světě, když jsem začínal ligu. Pokud nebude forma, tak má trenér kam sáhnout, ale cítím se dobře.“ Jílek má kam sáhnout.

Olomoucká posila Antonín Růsek (vpravo) přichází na společné fotografovámí..

Leč francouzskému stoperovi Poulolovi vyčinil, že na tom pořád není lépe s češtinou. „Komunikace byla pro mě prvním tématem pohovoru. Není možné, aby hráč, který je tady přes rok, uměl jen pár slov česky. Minimálně fotbalová slovíčka musí navnímat, i když je pro něj čeština složitá. Ale ukáže tím i zapojení do kabiny, což je důležité.“



Do branky po odchodu Mandouse do Slavie postaví ramenatého Macíka, jenž se snaží v přípravě rozehrávat podobně kurážně. V záloze si o pozornost nejen Slavie říká osmnáctiletý Kryštof Daněk, se třemi góly nejlepší střelec týmu v přípravě. A na hrotu se budou prát kromě posil i Zifčák, Chytil či Nešpor, který ale ještě může odejít.

Krýt záda by jim měl ve středu zálohy další novic z Brna, dříč Jan Sedlák. Na krajích obrany tolik konkurence není, defenzivu plnou třicátníků tak na levém kraji doplní ještě Vepřek. Sigma vyhlíží start s opatrným optimismem. A Jílek se může v sobotu ukázat na Spartě, kde jako trenér nepochodil, což jej dlouho mrzelo. Jestli by to byla satisfakce?

„Absolutně ne,“ vypálí. „Ale pikantní to bude.“