Chci vidět emoce. Chci vidět život, hecuje kouč Jílek olomoucké fotbalisty

Sedmadvacet hráčů si Jílek před začátkem úvodního tréninku svolá do půlkruhu, aby jim v poklidu řekl, co je dnes čeká. U baga už ale burcuje: „Chci vidět emoce, chci, ať to žije. Jestli budete stát, můžeme jít rovnou běhat,“ dodává s vtipem pětačtyřicetiletý kouč.

Vracíte se zpátky na Hanou. Pocity?

Bez fotbalu a trénování jsem už byl strašně dlouho. Vracím se do známého prostředí. Klub mi přirostl k srdci a mám tu přátele, takže o to víc jsem se těšil na start.

Přestupy ve fotbalové lize v létě 2021

Tým se od vašeho působení dost proměnil.

Je pravda, že základ „mého“ mužstva se dost obměnil. Ale rozhodně to nevnímám jako handicap.

Určitě ale budete chtít navázat na úspěchy svého předchozí mužstva.

Jedna věc jsou předsezonní cíle v podobě konečného umístění, my ale máme trošku jiné ambice. Chceme vytvořit týmovou identitu, dát mužstvu charakter. To je základ výsledků.

Takže na tabulce nelpíte?

Nerad bych něco vyhlašoval. Jsme na začátku, poznáváme mužstvo. Když to řeknu jednoduše, do každého zápasu půjdeme s cílem vyhrát. Uvidíme, na co to bude stačit.

I proti českým gigantům? Hned v prvním kole vás hostí Sparta, váš bývalý zaměstnavatel.

Chci, abychom cíl vyhrát měli v hlavě pokaždé. Bez ohledu na soupeře. První zápas bude o to pikantnější, ale Sparta teď žije vlastním životem, a my se musíme soustředit pouze na sebe.

Václav Jílek vede trénink olomouckých fotbalistů.

Byl jste hodně skloňovaným jménem během sparťanského angažmá. Vlastně i po něm.

Určitě to nevnímám tak, že bych teď chtěl něco dokazovat. Na nějakou osobní satisfakci vůbec nemyslím. Navíc hned ve třetím kole máme Slavii, takže jediné, co chci, je dobře připravit tým.

Už jste se seznámil s novými posilami. Zasahoval jste i do jejich výběru nebo to byla pouze záležitost sportovního manažera Ladislava Mináře?

Konzultovali jsme to spolu a David Vaněček i Tonda Růsek je naše společné rozhodnutí. Po skončené sezoně se tady hodně volalo po příchodu útočníka a v tomhle smyslu se tu odvedl kus práce.

Na začátku přípravy tak máte hned pět útočníků.

Výrazně nám v útoku roste konkurence, ale není to jen o nich. Na brankách útočníků se podílí celý mančaft. Růsek může alternovat i na jiné pozici než přímo na hrotu.

I v obranných řadách se vám to zajímavě rýsuje. Jak to vypadá s Václavem Jemelkou? Pod vámi patřil k základním sigmáckým pilířům.

Vašek je teď náš hráč, ale je zraněný. Navíc to nevypadá, že to bude záležitost jednoho týdne. Nejdřív se musí doléčit, pak se ukáže, jestli zůstane, nebo odejde. My jsme připraveni na obě varianty. Kdyby zůstal, byl by jistě přínosem.

Do kádru také pronikla spousta mladíků, kteří za vás hráli juniorskou ligu mistrů. Jsou už připravení na dospělou ligu?

Jsou to dva roky, takže ti hráči nějakým vývojem prošli. Například Matoušek nebo Zlatohlávek se dobře adaptovali ve druhé lize. Když jsem odcházel, byl Zlatohlávek samá ruka samá noha. Dneska už je na tom silově lépe, takže ty dva roky všem rozhodně pomohly.

Teď máte i s nimi k dispozici sedmadvacet hráčů. Bude se zužovat, nebo zvolíte širší kádr – vzhledem k možným covidovým dopadům?

Tým budeme selektovat. Rád bych měl téměř finální soupisku už na polské soustředění. Ale jestli to bude dvacet hráčů, nebo víc, teď nedovedu říct.

Olomoucký kouč Václav Jílek a záložník Kryštof Daněk.

Minulou sezonu Sigma často ztratila zápasy, v nichž vedla. Jak zlepšit tuto klíčovou složku?

Kdyby na to existoval recept, tak tu máme mnohem víc trenérů. Já si myslím, že to je o mentálním nastavení kabiny. Působilo to na mě tak, že kluci byli mnohdy s nerozhodným výsledkem spokojeni. Já stav 1:0 bránit nechci. Budeme se snažit zápas nadobro rozhodnout.

Není tajemstvím, že jste na post trenéra nebyl první volbou, tou měl být Pavel Hapal.

Vůbec jsem nepřemýšlel, jestli má být Jílek první, třetí, nebo pátý. Já jsem byl připravený, ale nebylo to tak, že bych stál na špičkách a čekal, až někdo nabídku odřekne. Kdyby žádná nepřišla, život by šel dál.