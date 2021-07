Mladá Boleslav získala ze Slavie na roční hostování obránce Karafiáta

Karafiát přestoupil z Liberce do Slavie loni v červenci. Na podzim ale za vršovický celek odehrál pouze pět ligových zápasů a jaro strávil na hostování ve Slovanu. V nejvyšší soutěži si připsal 132 startů, v nichž vstřelil tři góly.



„Ondřej má již zkušenosti a patří k velmi dobrým fotbalistům. Z jeho působení v Mladé Boleslavi v nové sezoně mám radost vzhledem k tomu, že jsme o něho už dříve stáli, ale jeho příchod k nám se povedl až nyní. Věřím, že naší defenzivě hodně pomůže,“ řekl prezident klubu Josef Dufek.

„Pro Ondru to bude nejdůležitější sezona, v níž věřím, že naplní svůj nesporný potenciál a bude se mu v Mladé Boleslavi dařit,“ uvedl hráčův agent Pavel Paska.

V přípravných zápasech nastupoval Karafiát ve stoperské dvojici s Markem Suchým. Rovněž bývalý reprezentační kapitán posílil Středočechy během léta. „Od Máry Suchého je co se učit. Je obrovsky zkušený, něco už ve fotbale prošel, takže to vedle něho pro mě určitě bude škola. Doufám, že se to ve projeví v celé nejbližší sezoně. Budeme se snažit hrát vzadu s čistým kontem,“ prohlásil Karafiát.

„Po prvních dnech ve mně převládá nadšení z kabiny, nadšení z celého zázemí, jsem zatím spokojený a myslím si, že i na hřišti to celkově vypadá dobře, takže doufám, že se budeme prát o ty nejvyšší příčky. Chci být co nejvíce platný pro mužstvo a doufám, že se podaří zrealizovat vysoké týmové cíle,“ konstatoval pražský rodák.

V minulé sezoně skončila Mladá Boleslav jedenáctá. Nový ligový ročník načne v neděli na hřišti Plzně.