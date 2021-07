Už nás nikdo nepodcení, říkají na prahu nové sezony šéfové pardubického fotbalu

Loňské skvělé sedmé místo je zapomenuto. Nyní se pojede zase od nuly a tým FK Pardubice nečeká snadná práce. Zbývající kluby berou nováčka mezi elitou už vážně. To se ostatně ukázalo také při shánění posil z ostatních týmů.



„Narazili jsme na to, že už nejsme ten hodný druholigový tým, kterému každý rád pomůže. Už jsme konkurence pro ostatní a oni nás tak berou,“ uvedl s odkazem na složitá vyjednávání o hráčích na hostování sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel.

Cíl pro sezonu tak pro tým z Vinice zůstává stále stejný – hlavně se zachránit. Klub totiž bude stále hrát v pražském azylu, takže mu po celou sezonu bude chybět skutečné domácí prostředí. „Druhá sezona bude náročnější než ta nováčkovská, nikdo už nás nepodcení. Nejsme naivní, bude to hodně náročné. Ale uděláme vše pro to, abychom na jaře 2023 přivedli ligu přímo do Pardubic,“ uvedl šéf představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter s tím, že téhož roku v lednu má být kompletně opravený Letní stadion vedle enteria areny.

„Práce jdou podle plánu, vše se zatím stíhá. Inženýři dokončují projekt, jsme v kontaktu se zástupci stavební firmy Poor i magistrátu. Zatím máme důvody k optimismu,“ doplnil Vladimír Pitter.



Vedení klubu získalo nového generálního partnera

Ten může mít radost i z toho, že sehnal nového strategického sponzora. Z klubu se totiž stáhla stavební firma Strabag, která si myslela na opravu Letního stadionu. Zakázku však nezískala, a tak se její manažeři rozhodli z Pardubic odejít. Novým generálním partnerem je tak firma ČPP Servis, tedy dceřiná společnost České podnikatelské pojišťovny. „Už jsme pardubický fotbal podporovali dříve a jsem moc rád, že jsme naši pozici posílili. Jako Pardubák jsem si loňskou sezonu hodně užíval a doufám, že budeme v úspěších pokračovat společně. Jako amatérský fotbalista mohu prohlásit, že jsem už dlouho neviděl tak pracovité mužstvo, jakým byly loni Pardubice,“ uvedl zástupce firmy David Krňávek.

Předseda představenstva pardubickéjho klubu Vladimír Pitter.

I díky jeho společnosti může rozpočet FK Pardubice růst. Zatímco do loňské sezony šla organizace s rozpočtem kolem 60 milionů, letos to už je o deset více. „Neroztáčíme nějakou sebevražednou finanční spirálu. Rozpočet máme pokrytý, i loňský těžký covidový ročník jsme díky partnerům dokázali zvládnout. Nyní rozpočet o něco navyšujeme, což je asi ve druhé sezoně mezi elitou přirozené,“ řekl Pitter.

Loni klubová pokladna trpěla hlavně tím, že do hlediště skoro celou sezonu nesměli diváci. Nyní je situace alespoň na první pohled lepší. Na sobotní duel s Karvinou může do Ďolíčku 3 400 fanoušků.



Ovšem lidé z vedení klubu vědí, že i kvůli přísným omezením jich tam ani zdaleka tolik nebude. „Problém je, že fanoušci se musí prokázat buď tím, že mají dokončené očkování, nebo negativním testem. To bude pro řadu z nich velký problém a může je to od návštěvy utkání odradit. Další věc je ta, že v hledišti by měli mít celou dobu na obličeji respirátor,“ dodal k opatřením proti šíření koronaviru Pitter.

Další nepříjemností pro Pardubice je, že od letošní sezony nebude zápasy první ligy vysílat veřejnoprávní kanál ČT sport. Což je zejména pro menší kluby ztráta, protože se na obrazovkách objevovaly docela často. „Z tohoto pohledu je to škoda, ale nedá se nic dělat. Bylo to rozhodnutí LFA, se kterým jsme nic dělat nemohli,“ doplnil Pitter.

Fanoušci budou zvědavi na to, jak si Pardubice povedou bez několika opor, které přes léto z kabiny zmizely. Chybět bude především Michal Hlavatý, Ewerton, Lukáš Pfeifer nebo Michal Surzyn. „Pohyb v kabině byl větší než loni po postupové sezoně. Nicméně se nám povedlo přivést tři nadějné hráče ze Slavie Praha a také stále jednáme o dalších dvou posilách. Primárně chceme sehnat útočníka. Peníze na to v rozpočtu máme připravené,“ dodal Vít Zavřel.