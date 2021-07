Svižný pohyb v kabině. Hledání posil ještě nekončí, tuší v Pardubicích

Hodně lidí ven, hodně musí také dovnitř. Asi tak by se dalo hodnotit přestupové období z pohledu FK Pardubice. Po nad očekávaní dobré sezoně, ve které Pardubice jako nováček dosáhly na sedmé místo, přišlo to, co přijít muselo - exodus úspěšných hráčů.

„Odchod plzeňských hráčů Michala Hlavatého a Lukáše Pfeifera byl nezvratný. První z nich se připravuje s áčkem plzeňské Viktorie, Pfeifer zamířil do Táborska. Ewerton odešel do Mladé Boleslavi, Michal Surzyn zamířil do Jablonce, Michal Petráň válčí v Třinci a směr mateřská Olomouc nabral Jiří Sláma,“ vypočítal všechny ztráty mluvčí FK Pardubice Radek Klier.



Protože odešla téměř polovina základní sestavy, manažeři i trenéři museli začít shánět posily. A podle dosavadního vývoje to rozhodně není snadný proces.

„Ne všechny testy v přípravě vyjdou. Bývalý stoper Dukly Josef Jakab odehrál dva zápasy, ale do kádru se neprosadil, stejně jako další Brazilec Alves de Almeida, jehož test na Vinici byl poměrně krátký. Neuspěl také chorvatský obránce Marin Vujcič, který dorazil z rezervního týmu Hajduku Split a zahrál si v první přípravě proti Zbrojovce Brno,“ uvedl Radek Klier.

PŘESTUPY 2021 letní změny v týmech Fortuna ligy

Nicméně v kádru si několik nováčků už své místo našlo. A zejména ti z pražské Slavie by měli Teslu výrazně posílit. Mistři z Edenu mají totiž abnormálně široký kádr, a tak řadu kvalitních mladých hráčů pravidelně pouští do ostatních klubů na hostování.

„Hned zkraje přípravy dorazilo na Vinici trio hráčů pražské Slavie: záložníci Michal Beran a Lukáš Červ, kteří setrvají v Pardubicích na ročním hostování, brankář Jakub Markovič bude hájit pardubické barvy dvě sezony,“ řekl tiskový mluvčí klubu.

Ten také potvrdil, že další posila z první ligy dorazila z Mladé Boleslavi. „Z ní přišel talentovaný Ladislav Dufek, který se dokonce gólově prosadil v souboji proti Žižkovu a stále patří do pardubického kádru,“ sdělil Klier.

Podle něj je stále poměrně reálné, že v týmu zůstane i Sláma, který by se trenérovi Krejčímu v defenzivě jistě docela hodil.

„Hráč, který byl v Pardubicích na hostování dva roky a podílel se jak na postupu do ligy, tak na úspěšném tažení premiérovou sezonou v ní, se mateřské Sigmě Olomouc „nevešel“ do kádru. Proto se rýsuje možnost, že by se v pardubickém kádru znovu objevil,“ oznámil Klier.

Do začátku ligy zbývá ještě týden a do konce přestupového období ještě více než měsíc a půl. Je tak jasné, že hledání a zkoušení rozhodně nekončí.

„Od pondělí se kabina znovu rozrostla, s týmem trénuje Adam Lupač, kmenový hráč SK Benešov, který v úterý odehrál v útoku celý druhý poločas duelu proti Jihlavě,“ dodal Klier.