Doma mi bude do breku, řekl Kostka. V Pardubicích by měl mít jistou základní sestavu

Díky svým výkonům v přípravě jednoznačně míří za pevnou pozicí v základní jedenáctce Pardubic pro druhou sezonu v lize.



„Cítím, že se mi daří. V zápasech i na tréninku od kluků směrem ke mně vnímám takovou pozitivní energii, minulý zápas se mi podařilo dvakrát skórovat (proti Žižkovu, výhra Pardubic 3:1), což je pro mě důležité. Proti Trenčínu jsem bohužel nevyužil jednu velkou šanci, ale doufám, že si ty výkony udržím a snad ještě půjdou výš,“ přál si Kostka v rozhovoru pro klubový kanál.

Východočeši slovenského soupeře v sobotu v Přelouči porazili 2:1 góly kapitána Jana Jeřábka a Tomáše Solila.

„Výhra je pro nás důležitá, protože to bylo těžké utkání, hodně se projevila únava. Řekl bych, že předchozí zápasy byly z naší strany takové živější. Trenčín byl obtížný soupeř, je to cenné vítězství,“ pochvaloval si Kostka.

Přestože od Krejčího dostal k dispozici kompletní porci devadesáti minut, po utkání pětadvacetiletý středopolař vypadal, že by klidně zvládl ještě minimálně poločas.

„Bezprostředně po utkání se cítím dobře, ale až se to všechno po cestě v autě rozleží, doma mi bude do breku,“ přiznal Kostka.

Jeho tým za necelých čtrnáct dní vstoupí do nejvyšší soutěže domácím utkáním s Karvinou, ještě před tím ho však čekají další dva přípravné duely. Jeden už v úterý od 17 hodin v Hlinsku proti Jihlavě, v sobotu 17. července pak Pod Vinicí proběhne generálka na ligu s Vlašimí.

„Klidně zase rád odehraju devadesát minut,“ prohlásil Kostka, „v přípravných zápasech se tolik neběhá, splňuje to spíš kondiční charakter, což je pro mě důležité, protože já jsem stavěný na kondiční práci.“

Už v utkání s Trenčínem pardubická sestava připomínala tu, kterou by si kouč Krejčí představoval na „mistráky“ v následujících měsících. Hromadně střídal až po hodině hry a něco podobného se zřejmě dá očekávat i ve zbytku přípravy. V ní se o místo mezi jedenácti vyvolenými pořád pere sedm nových příchozích tváří.

„Kluci, co přišli, na sobě hodně pracují a začíná si to sedat. Beran je vynikající, Dufek taky... Dost maká i Červ. Věřím, že to všechno ještě vypilujeme a v lize to opět zvládneme,“ nepochyboval Kostka.