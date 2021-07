Fotbalový Jablonec získal záložníka Housku, který se mu upsal na dva roky

Klub o tom informoval na svých oficiálních stránkách.



„Po těch letech v Olomouci jsem hledal novou výzvu a přes léto se to řešilo. Nabídek bylo více, ať už ze zahraničí nebo tady z Čech. S Jabloncem jsem byl v kontaktu dlouho, hodně o mě stál trenér i majitel klubu. To pro mě bylo důležité. Těším se na novou výzvu, jsem plný očekávání a natěšenosti začít trénovat a hrát,“ řekl Houska, který bude v Jablonci oblékat dres s číslem 8.

Odchovanec Olomouce, jenž má vyhlášenou kopací techniku, dosud působil 13 let jen dresu hanáckého klubu. Zahrál si evropské poháry a v nejvyšší soutěži si připsal 169 startů a 21 branek. Prošel si rovněž reprezentačními výběry do 18, 19 a 21 let a jednou startoval za národní A-tým.

Jablonec otevře sezonu v sobotu domácím zápasem s Baníkem Ostrava.