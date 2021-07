Krmenčík je slávistou. Rád bych, aby si mě fanoušci oblíbili, přeje si

Slavia se zároveň zavázala, že pokud vybojuje účast v Lize mistrů, musí Krmenčíka z FC Bruggy vykoupit za 2,5 milionu euro, což je v přepočtu přibližně 65 milionů korun.

„Pocity jsou super. Vrátil jsem se domů do Česka a když se ozvala Slavia, tak to byla jasná volba. Je to podle mě největší klub v Česku. Těším se na spolupráci s panem Trpišovským. Chtěl bych vyhrát titul, být prospěšný pro tým, aby si mě fanoušci Slavie trošku oblíbili,“ řekl Krmenčík.

Pro Slavii byl osmadvacetiletý útočník přestupovým úkolem číslo jedna, trenér Jindřich Trpišovský o něj hodně stál.

„V jeho devatenácti nebo dvaceti letech jsem si myslel, že bude v tomhle období už úplně někde jinde. Dřímá v něm obrovský potenciál, umí dát gól, dokáže být platný zády k bráně. Věřím, že se teprve dotkne svého stropu,“ řekl kouč.

Krmenčík v minulé sezoně hostoval v řeckém PAOK Soluň, kde se mu dařilo. Přál si vrátit se do Česka, v Bruggách, kam zamířil z Plzně v lednu 2020, už pokračovat nechtěl.

Zájem o něj měla i Sparta, ale s belgickým klubem i hráčem se domluvila jen Slavia. Na dresu bude nosit číslo 22.

„Jsem moc rád, že se příchod Michaela Krmenčíka do Slavie povedlo dotáhnout. Zájem Slavie i trenérského týmu Jindřicha Trpišovského byl dlouhodobý. Bylo to jedno z nejtěžších jednání, protože Bruggy do Michaela hodně investovaly a nechtěly se ho jen tak vzdát. Chtěl bych ale nakonec poděkovat všem zúčastněným stranám,“ poznamenal hráčův agent Daniel Smejkal z agentury IFM-M.

Krmenčík je rodákem z Kraslic, přes Sokolov se dostal do Viktorie Plzeň. Ta tenkrát talentovaného útočníka nechala hostovat v Sokolově, Čáslavi a Vlašimi.

Do nejvyšší soutěži nakoukl v Baníku Ostrava, pak působil v pražské Dukle. Během zimní přípravy v lednu 2016 si vybojoval místo v Plzni a na jaře jí pomohl k titulu, když jako náhradník rozhodl klíčový duel na Spartě.

Od další sezony už patřil do základní sestavy, dal deset branek, v následujícím ligovém ročníku dokonce šestnáct a byl nejlepším kanonýrem ligy.

V lednu 2020 ho za víc než sto milionů korun koupily Bruggy, ale tam štěstí nenašel. Pookřál letos na jaře po přesunu na hostování do Soluně. Ve svém posledním utkání během řeckého angažmá rozhodl finále poháru proti Olympiakosu.

„Dodnes mi chodí zprávy. Neříkám, že mě tam mají za boha, ale někdy mi to tak připadá. Bylo už dlouho po finále, pozdě v noci, volám manželce domů a říká mi, že děti ještě nespí. Ptám se proč, co se děje? Že máme u baráku asi sto lidí, že skandují moje jméno a zapalují světlice. Fanatici. Těch šest měsíců, co jsem v Soluni byl, jsem si fotbal neskutečně užíval,“ vzpomínal nedávno během mistrovství Evropy.

Za národní mužstvo nasbíral třiatřicet startů a dal devět branek.

Krmenčík je v letním přestupovém období sedmou slávistickou posilou. Už dřív klub získal brankáče Aleše Mandouse z Olomouce, obránce Aihama Ousou z Häckenu, záložníky Srdjana Plavšiče ze Sparty, Ubonga Ekpaie z Plzně a Emila Madsena z Lince, útočníka Ivana Schranze