Šéf sudích: Chceme se přiblížit řízení z Eura, za chybu hlavu nikomu neutrhneme

Příští víkend startuje fotbalová liga a Příhoda vede nejsledovanější komisi z těch, které na nejvyšší soutěž dohlížejí.

Někdejší respektovaný sudí, jenž na protest proti poměrům v českém fotbale po podzimu 2018 aktivní kariéru ukončil, má být nositelem nových pořádků.

Ty nastolily červnové volby vedení asociace. A právě na rozhodčí je v Česku „nejvíc vidět“, měli nulovou důvěru veřejnosti.

„Do sezony jdeme s respektem. Teď je to ještě dobrý. Ale pokud se nepovedou první tři kola, budeme pod tlakem,“ tuší Příhoda.

Čím začnete?

Musíme zvednout důvěru celkově, aby se rozhodčím začalo víc věřit. A pak to musí zvednout kluci na hřišti. My pak nemůžeme strkat hlavu do písku. Když se stane chyba, hlavu nikomu neutrhneme, ale budeme vysvětlovat.

I proto jste si vybrali sudí, kterým věříte a u kterých fanoušci za každou chybou neuvidí úmysl?

Jeli jsme jméno po jménu a jako komise jsme se shodli na těch, které jsme vyřadili. Nesplnili naše kritéria, která jsou v současné době interní. Prostě chybí.

Na listině i pro druhou ligu nejsou Marek, Lerch, Matějček a Denev. U nich ta kritéria byla špatná výkonnost, nedůvěra, nebo že mohli být spjati s předchozím režimem?

Spjatost jako důvod bych neviděl. Je to spíš o důvěře a výkonnosti, o přístupu.

Mezi delegáty chybí bývalí lidé z vedení asociace či z komise rozhodčích jako Liba, Tulinger, Wilczek. Proč oni?

Pořád je to o té důvěře. Delegáti jsou pravou rukou komise. Musíme si uvědomit, že druhá liga není tolik mediálně pokrytá a vy tam potřebujete lidi, na které se můžete spolehnout. Oni musí dát kvalitní zpětnou vazbu. Je to jako jinde, každý nový šéf si dělá svůj tým. My jsme si udělali svůj.

Měl jste těžké rozhodování?

Vždycky je to nepříjemné. Ale počítal jsem s tím, že začátky v této funkci nebudou jednoduché. Když se nám bude dařit, bude to dobré. Když ne, musíme vysvětlovat a čelit tomu.

Kdybyste měli větší základnu rozhodčích, udělali byste na listině pro první a druhou ligu větší škrty?

Už jsme říkali, že bychom do toho sáhli víc. Ale musíme to brát tak, že rozhodčích není tolik, soutěže mimo první a druhou ligu se nehrály. A taky nechceme bourat, ale stavět. Všichni dostanou šanci a budou si psát svůj životopis.

Dojde před sezonou k úpravám v pravidlech či v řízení zápasů?

Půjde hlavně o zásahy videa a hraní rukou. To se bude pískat méně. Vysvětlíme, co je ruka a co není. Ale je jasné, že nastanou situace, kdy se neshodneme a budeme se dohadovat. Celkově si myslím, že to bude snadnější.

Změní se i fungování videoasistentů? Na nedávném mistrovství Evropy zasahovali do zápasů málo a jen při zjevných chybách, v Česku byl trend opačný.

Přesně tak, chtěli bychom se přiblížit Euru. Aby se řešily věci, které v zápase rezonují. Nicméně jednoduché to není. Kde je ta hranice? Někdo řekne teď zasáhnout, jiný by to neudělal.

Třeba penalta v semifinále Anglie - Dánsko?

Videoasistent nezasáhl podle trendu, který byl nastolený po celou dobu turnaje. Kdyby to udělal, hranici by posunul. Nebyla to vyloženě zjevná chyba, nebyl to odpískaný nesmysl. Kontakt tam byl. Kdyby VAR zasáhl, přišel by další zápas a videoasistent by si řekl, že při podobné situaci zasáhne taky. A hranice by se zase o kus posunula. Ale tím neříkám, že jsem s takovou penaltou spokojený. Rozhodčím řeknu, že takové penalty nechceme. Ale pokud se vyloženě bavíme o videu, tak v téhle situaci nezasáhlo správně.

Na Euru sudí zápasy víc pouštěli, měli tzv. volnější metr. I to chcete v české lize?

Každý zápas je originál. Můžete to pustit, ale v desáté minutě zjistíte, že byste to do konce neukočíroval. Pak je to o rozhodcovském citu, kdy můžete přitáhnout, kdy povolit. Budeme to probírat. A ano, chceme se Euru hodně přiblížit. Ale taky je třeba si uvědomit, že tam pískalo osmnáct nejlepších rozhodčích v Evropě, což tady není a nebude. Jinak Euro vidím jako dobrý impulz.