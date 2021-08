Příhoda chválil i káral: čtyři sudí mají trest, ale v globálu jsme spokojení

„Nechtěl bych ovšem, aby to vyznělo, že kolo dopadlo špatně. Jasně, chyby se staly, ale to je normální, všechno jsme si interně vyhodnotili,“ popsal Příhoda novinářům během pondělního setkání v sídle asociace na Strahově. „V globálu jsme s výkony sudích spokojení.“

Přehled trestů pro ligové sudí 2. kolo Fortuna ligy 2 zápasy - Jakub Šimáček (asistent Bohemians - Plzeň) 1 zápas - Jan Machálek (Bohemians - Plzeň), Ondřej Pechanec (Teplice - Slavia), Karel Hrubeš (VAR Teplice - Slavia)

Nejvyšší dvouzápasový trest si z druhého kola odnesl asistent Jakub Šimáček, jenž hned v úvodu nedělního duelu mezi Bohemians a Plzní (1:2) chybně signalizoval ofsajd dvou domácích hráčů, byť se díky ležícímu obránci Hybšovi o postavení mimo hru nejednalo.

„Naštěstí sudí Machálek dobře počkal, než se akce dohraje,“ zdůraznil Příhoda. „Ale byla to naprosto přehledná situace, kdy asistent ofsajd mávat neměl. Výrazné pochybení.“

Mimochodem, pozastavenou delegaci na jedno utkání má i samotný hlavní Jan Machálek. Komise ho sice pochválila za zvládnuté klíčové momenty, dobře a s jistotou posoudil obě penaltové situace, zároveň mu však Příhoda a spol. vyčetli nekonzistentní posuzování přestupků i necitlivé ukončení zápasu.

Jiné sporné momenty Žlutá karta pro libereckého Gebre Selassieho (Liberec - Sparta 0:5)

Druhou žlutou nerozporovali, ale té první - za faul na Peška - se Liberečtí divili. Theodor Gebre Selassie byl v domácím utkání se Spartou vyloučen, podle komise zcela po právu. „Pro nás je to zcela v kompetenci rozhodčího, první i druhá žlutá byly v pořádku,“ řekl Příhoda. Postavení Beauguela při druhém gólu (Bohemians - Plzeň 1:2)

Plzeňský útočník Beauguel stál při rozhodující trefě Káčera v ofsajdu a podle některých bránil brankáři Bohemians Bačkovskému ve výhledu. Komise však pochybení nenašla: „Hráč Plzně je vzdálený od brankáře více než jedenáct metrů a střelec není v dráze, kde stál jeho spoluhráč. Gólman podle našeho názoru v době rány dobře viděl balon, proto se podle nás o ofsajd nejedná.“

„Ne, že by rozhodoval tendenčně, to by pak náš verdikt vypadal docela jinak,“ ujistil Příhoda. „Nicméně některé přestupky především ve druhé půli vyhodnocoval rozdílně, větší fauly nechával být, menší naopak trestal. A to na obě strany.“

„Chceme sice, aby hru zbytečně nepřerušovali, ale je to i o zkušenosti rozhodčích, kteří musejí správně vyhodnotit, kdy se o faul jedná a kdy ne.“

Faul na Plavšiče: Chraňte zdraví hráčů!

Nekonzistentní posuzování vyčetla komise i Ondřeji Pechancovi, který v pátek řídil duel Teplic se Slavií (1:3) a rovněž si v jednom kole nezapíská.

V úvodu navíc nevyloučil domácího Denise Laňku za tvrdý faul podrážkou na Srdjana Plavšiče. A protože hlavního neopravil, stopku má kvůli zmíněnému momentu i videorozhodčí Karel Hrubeš.

„Pro nás je prioritou chránit zdraví hráčů,“ zopakoval Příhoda. „Sudí měl jednoznačně udělit červenou kartu pro hráče Teplic, pro hlavního to sice nebylo jednoduché, faul měl v zákrytu, nicméně za výroky na hrací ploše zodpovídá.“



„Zároveň bychom chtěli, aby v takových případech vstoupil do hry VAR,“ doplnil Příhoda.