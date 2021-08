Disciplinárka potrestala Jablonec pokutou sto tisíc, Pelta se prý neprovinil

Na návštěvu bývalého předsedy Fotbalové asociace ČR v kabině sudích upozornil trenér Bohemians Luděk Klusáček.

„Co mě zaráží, je, že majitel klubu byl v poločase v kabině rozhodčích,“ pronesl v televizním rozhovoru. A na tiskovce kouč Bohemians upřesnil: „Ano, myslel jsem pana Peltu. Potkali jsme ho tam, přímo jsme na něj narazili.“

Představitelé Jablonce se bránili, že Pelta na rozhodčí v čele s hlavním Tomášem Klímou nevyvíjel žádný tlak. „Majitel klubu se šel k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady, následně jej šel také usměrnit do do domácí kabiny,“ vysvětloval na Twitteru mluvčí klubu Martin Bergman.

S tím souhlasí i zápis z utkání. „Během poločasové přestávky přišel do kabiny rozhodčích pan Miroslav Pelta, načež jsem jej požádal, aby kabinu rozhodčích neprodleně opustil. Zdržel se cca 15 sekund. Před svým odchodem komentoval dosavadní vývoj utkání slovy: My hrajeme strašně, vy ale pískáte dobře. Omlouvám se za chování trenéra (Rady), domluvím mu. Držte se!“ popsal Klíma.

Jablonecký kouč na tiskové konferenci po zápase, který skončil 2:2, reagoval podrážděně. „Mě to nezajímá. Klusáček se stará o věci, do kterých mu nic není. Mně tohle nepodsouvejte, nikdy. Jestli mě znáte, tak se mě na to neptejte, mě zákulisí nezajímá.“

„Tohle mi nikdy neříkejte. Ještě řekněte, že jsem ho tam poslal. To si ze mě děláte legraci. Já jsem trenér a starám se o mančaft. Do tohohle mě netahejte. Za celý můj život do nějakých spekulací. Jak to ode mě můžete chtít slyšet? Hergot, už mě to štve.“