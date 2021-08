Pelta u rozhodčích? Nepoškozujte český fotbal, apeluje komise na funkcionáře

„Co mě zaráží, je, že majitel klubu byl v poločase v kabině rozhodčích,“ pronesl v televizním rozhovoru. A na tiskovce kouč Bohemians upřesnil: „Ano, myslel jsem pana Peltu. Potkali jsme ho tam, přímo jsme na něj narazili.“

Utkání 3. kola na jablonecké Střelnici skončilo v neděli odpoledne remízou 2:2. Domácí o pauze prohrávali, pak srovnali díky sporné penaltě a skóre otočili. I hosté však v samotném závěru těžili z pokutového kopu a vyválčili bod.

„Komise rozhodčích souhlasí s vyjádřením trenéra Bohemians, pana Luďka Klusáčka, že v kabině rozhodčích mají být při fotbalovém utkání pouze oprávněné osoby, mezi které majitel klubu samozřejmě nepatří,“ píše se v prohlášení, které fotbalová asociace zveřejnila v pondělí dopoledne.

Jablonec ústy svého mluvčího Martina Bergmana tvrdí, že Pelta se šel o přestávce sudím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady. A následně šel kouče usměrnit i do domácí kabiny.



Tak jako tak ale u rozhodčích neměl co pohledávat, natož v poločase.

Martin Bergman @MBergman87 K vyjádření pana Klusáčka do O2 TV: Majitel klubu se šel k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady, následně jej šel také usměrnit do do domácí kabiny. oblíbit odpovědět

„Naše komise od začátku sezony 2021/22 velmi intenzivně apeluje formou souboru interních opatření na všechny rozhodčí, aby vymizely jakékoli neoficiální kontakty mezi rozhodčími a funkcionáři klubů. Jakékoli nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude komisí fotbalové asociace důsledně trestáno,“ pokračuje oficiální stanovisko.



Šéf sudích Radek Příhoda se k incidentu vyjádří až v pondělí odpoledne, kdy bude s novináři tradičně hodnotit uplynulé ligové kolo.

„Komise zároveň vyzývá i všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a vyhnuli se všem neoficiálním kontaktům s rozhodčím tak, aby nebyl poškozován český fotbal.“

Mimochodem, velmi podrážděně reagoval na dotazy ohledně Peltovy návštěvy v kabině rozhodčích jablonecký trenér Petr Rada.

„Mě to nezajímá. Klusáček se stará o věci, do kterých mu nic není. Mně tohle nepodsouvejte, nikdy. Jestli mě znáte, tak se mě na to neptejte, mě zákulisí nezajímá,“ reagoval domácí kouč na dotaz jednoho z žurnalistů.

„Tohle mi nikdy neříkejte. Ještě řekněte, že jsem ho tam poslal. To si ze mě děláte legraci. Já jsem trenér a starám se o mančaft. Do tohohle mě netahejte. Za celý můj život do nějakých spekulací. Jak to ode mě můžete chtít slyšet? Hergot, už mě to štve.“

Známý bouřlivák Rada neudržel emoce ani při samotném zápase, krátce po přestávce, v 51. minutě, mu sudí Tomáš Klíma udělil žlutou kartu za protesty.